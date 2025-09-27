Не наближайтесь. На Дніпропетровщині помітили небезпечного хижака (відео)

Тварина підійшла дуже близько до людей

На Дніпропетровщині помітили небезпечного хижака. Тварина досить близько підійшла до людей та навіть їла смаколики, які їй запропонували.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що подія сталась ввечері 27 вересня у Дніпропетровській області. Дніпряни зустріли у лісовій смузі лисицю.

На опублікованому відео видно, що тварина неагресивна, але боязка. Вона досить сміливо підходила до людей та їла корм, який їй запропонували. Цікаво, що хижачка мала досить гарний вигляд. Хоча зазвичай лисиці напочатку осені виснажені та худі.

Ця ж лиса мала чорні кінчики вух та лап, великий пухнастий хвіст та інтенсивно руде забарвлення. Вона мала нормальну вгодованість та розвиток тіла, хоча її поведінка і може насторожувати. Адже диким хижакам не притаманне таке близьке спілкування з людьми.

Лисиця на Дніпропетровщині

Зазвичай, коли лисиці підходять до людей так близько на це є кілька причин. І одна з них — атипова поведінка, яка може бути викликана сказом. А це захворювання смертельне як для тварин, так і для людей. Тому до лисиць краще не наближатись.

Нагадаємо, нещодавно у Києві біля житлових будинків помітили лисицю. Руда хижака бігала по подвір'ях і шукала, щоб з'їсти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перелякана хижа тварина блукала поруч з дітьми у Львові.