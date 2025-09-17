Прилетело из США? В Украине заметили странное насекомое, похожее на осу и бабочку, может ли оно ужалить (фото)

Взрослые особи этого насекомого летают с июля по сентябрь и активны в течение дня

Жители Уманского района заметили необычное насекомое, напоминающее осу и бабочку. Она сидела на сухом цветке.

Об этом в Фейсбук-сообществе "Насекомые Украины" сообщила Анна Молодик Дубенюк. Женщина показала фотографии.

"Кто эта удивительная букашка? Позывала так красиво, не пуглива совсем. Казалось, что это оса, потом поняла, что бабочка", — говорится в сообщении.

На фотографиях видно необычное насекомое с прозрачными крыльями, на которых отчетливо просматриваются оранжевые и черные полосы. Тело бабочки имеет характерную черно-желтую полосатую окраску, что делает его очень похожим на осу.

Насекомое сидит на сухих семенах, возможно подсолнечника, демонстрируя свои яркие крылья с выразительным узором. Размер насекомого сравнительно невелик — оно легко помещается на человеческом пальце.

Что это за насекомое

На изображении показана малиновая стеклянница (Pennisetia marginata), также известный как малиновый корневой бурильщик или прозрачная моль ежевики.

Эта бабочка принадлежит к семье Sesiidae. Распространен он в США, преимущественно на востоке и вдоль Тихоокеанского побережья, а также в южных частях Канады. Личинки малиновой стеклянницы питаются удаляя сердцевину побегов малины, что приводит к отставанию ее в росте. Взрослые особи летают с июля по сентябрь и активны в течение дня. Полный жизненный цикл обычно длится два года, хотя некоторые особи могут завершить его за один год.

Опасна ли для людей

Малиновая стеклянница абсолютно безопасна для человека. Это насекомое не кусает и не жалит людей, поскольку не имеет соответствующих органов для нападения. Ее сходство с осой – это лишь естественная мимикрия, защитный механизм, позволяющий отпугивать хищников.

Единственный вред бабочка может нанести садовым культурам, в частности малине и ежевике, когда его личинки повреждают стебли растений.

