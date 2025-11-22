В Одессе есть улица без адреса: почему так произошло и где найти

На Бульваре Военно-морских сил Украины нет домов, юридически закрепленных за ним

Бульвар, как отдельная улица, появился в Одессе после постройки в 1969 году Комсомольского моста, соединяющего улицу Гоголя с Приморским бульваром. Топоним вместе с путепроводом получил общее название.

В 1990 году, во время первой волны декоммунизации, улица получила название Бульвар Искусств из-за выставочного зала Одесского отделения Союза художников, который располагался рядом. В 2009 году, как пишет "Телеграф", бульвар снова сменил название — на этот раз в честь 75-летия юмориста Михаила Жванецкого.

В июле 2024 года городской совет переименовал бульвар Жванецкого в бульвар Военно-морских сил. Официально он был открыт в декабре.

Открытие бульвара

Стоит отметить, что ни один дом, расположенный вдоль бульвара, не имеет адреса, "приписанного" по этой улице. Скажем, три десятиэтажных ведомственных дома, построенных в 1972 году для сотрудников Черноморского морского пароходства, и получивших название "Капитанские дома", официально стоят на улице Торговая.

Капитанские дома в Одессе

Памятник архитектуры — дворец Бжозовского — стоит на улице Гоголя, а дворец Потоцкого, где расположен художественный музей, стоит на улице Софиевская.

Дворец Бжозовского

Дворец Потоцких

