Посреди Киева была улица Российская: где находилась и как сейчас называется (карта)

Эта улица появилась не позднее 1909 года

В Дарницком районе Киева существовала улица с названием Российская, которая находилась в пределах от улицы Ревуцкого до Россошанской. В 2020 году ее переименовали в честь Литвинского Юрия Алексеевича.

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю названия этой улицы и интересные факты о ней, которые многие могли не знать.

Изначально улица появилась не позднее 1909 года под названием Федоровская. В первой четверти XX века называлась улица Петровского, в честь советского государственного и партийного деятеля Григория Петровского, а во время немецкой оккупации в 1941-1943 годах — Подлесная. В 1953 году одновременно с продлением ее назвали Российская.

Улица Юрия Литвинского в Киеве

В июле 2020 года Киевский городской совет на заседании принял решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе (жилмассив Новая Дарница) в улицу Юрия Литвинского.

Улица Юрия Литвинского в Киеве на карте

Юрий Литвинский — что о нем известно

Активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Национальной гвардии Украины, принимал участие в освобождении территории Донбасса от российских войск.

Погиб 10 августа 2014 года под Иловайском. Военнослужащие двигались на помощь бойцам, которые вели бой за Иловайск. Мост, по которому должны были пройти автоколонны, был заминирован. Подполковник Литвинский возглавил работы по разминированию, сохранил жизнь многих военных. При разминировании его и двух подчиненных застрелил вражеский снайпер.

14 августа 2014 года Юрий Литвинский был награжден орденом"За мужество" III степени (посмертно).

Юрий Литвинский

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как строили киевский вокзал. В сети появилось редкое фото 1930 года.