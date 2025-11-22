В Одесі є вулиця без жодної адреси: чому так сталося та де знайти

На Бульварі Військово-морських сил України немає будинків, юридично закріплених за ним

Бульвар, як окрема вулиця, з'явився в Одесі після спорудження у 1969 році Комсомольського мосту, який сполучав вулицю Гоголя із Приморським бульваром. Топонім разом зі шляхопроводом отримав спільну назву.

У 1990 році, під час першої хвилі декомунізації, вулиця отримала назву Бульвар Мистецтв через виставковий зал Одеського відділення Спілки художників, який розташовувався поряд. У 2009 році, як пише "Телеграф", бульвар знову змінив назву — цього разу на честь 75-річчя гумориста Михайла Жванецького.

У липні 2024 року міська рада перейменувала бульвар Жванецького на бульвар Військово-морських сил. Офіційно його було відкрито у грудні.

Відкриття бульвару

Варто зазначити, що жоден будинок, який розташований вздовж бульвару, не має адреси, "приписаної" за цією вулицею. Скажімо, три десятиповерхові відомчі будинки, зведені у 1972 році для співробітників Чорноморського морського пароплавства, та які отримали назву "Капітанські будинки", офіційно стоять на вулиці Торгова.

Капітанські будинки в Одесі

Пам'ятка архітектури — палац Бжозовського — стоїть на вулиці Гоголя, а палац Потоцького, де нині розташований художній музей, стоїть на вулиці Софіївська.

Палац Бжозовського

Палац Потоцьких

