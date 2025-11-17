Больше не Хмельницкий: как этот летописный украинский город называется сегодня

Один из древнейших городов Украины наконец-то вернул себе историческое название после десятилетий советского наследия

Этот город, впервые упоминаемый в 907 году в договоре князя Олега с Византией, прошел долгий путь к возвращению своего аутентичного названия. 8 января 1654 именно в Переяславе состоялась легендарная Переяславская рада, которая изменила ход украинской истории и стал "точкой невозврата" для отношений с Московией. С этого события берет начало многолетняя политическая полемика об автономии и суверенитете Украины.

30 октября 2019 года Верховная Рада Украины официально переименовала город, завершив процесс, продолжавшийся более двух лет. Переяслав находится на востоке Киевской области, в Бориспольском районе. Он лежит на реке Трубеж — левом притоке Днепра, примерно в 85 км от Киева. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От легенды к современности

Согласно легенде, город получил свое название после победы дружинника князя Владимира над печенежским богатырем, когда воин "перенял славу" себе. На протяжении веков название города претерпевало изменения – в XII–XIII веках оно было известно как Переяславль Русский, а в советский период русские источники называли его Переяславль Южный.

Победа над Печенегами, по летописи

С 1943 года город носил официальное название "Переяслав-Хмельницкий" – в честь гетмана Богдана Хмельницкого, ставшего частью советской политики переименований. Официально изменение объяснили как "чествование памяти великого сына украинского народа, государственного деятеля и полководца Украины Богдана Хмельницкого".

Путь к исторической справедливости

Процесс возвращения подлинного названия начался снизу – от самих жителей города. 26 октября 2017 депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовали за возвращение исторического названия "Переяслав". Киевский областной совет поддержал эту инициативу в декабре того же года.

Град Переяславль. Рисунок XVIII века

В апреле 2018 года проект соответствующего постановления был внесен в Верховную Раду Украины. Однако вопрос долго оставался во взвешенном состоянии – документ двадцать раз попадал в повестку дня, но не рассматривался по существу.

Прорыв произошел 18 сентября 2019 года, когда Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства единогласно поддержал переименование. Через месяц, 30 октября 2019 года, парламент официально утвердил новое-старое название.

Стела города Переяслав

Это изменение стало знаковым шагом по дерусификации и сохранению национальной идентичности. Решение о переименовании – это не просто смена табличек, а возвращение к глубоким историческим корням и признание многовековой традиции.

Живая история

Переяслав известен как "музей под открытым небом". Здесь работает Национальный историко-этнографический заповедник, в состав которого входит более 20 уникальных музеев. Среди них – Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья с аутентичными домами, школой, ветряной мельницей, церковью и другими объектами разных эпох – это одно из любимых мест для съемок фильмов и туристов.

Музей народной архитектуры и быта

В городе найдено множество археологических памятников: здесь расположен Музей трипольской культуры, богатые коллекции археологического музея. Переяслав издавна был религиозным центром: еще в XI веке построен величественный Михайловский собор – тогда это была одна из величайших святынь Киевской Руси.

Михайловский собор в Переяславе, остатки фундамента

С Переяславом связаны судьбы выдающихся фигур украинской истории – Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды, Владимира Мономаха и многих других деятелей культуры, науки и военного дела.

Переяслав, панорама города

Сегодня Переяслав – это город, где прошлое сочетается с современностью. Здесь работает современный университет имени Григория Сковороды, развиваются общественные инициативы, проходят культурные и спортивные мероприятия. Возвращение исторического названия стало символом не только дерусификации, но и возрождения национального сознания, уважения к истории и стремления сохранить культурное наследие для будущих поколений.

