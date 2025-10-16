Когда-то здесь впервые начали добывать уголь: как назывался этот город и что от него осталось сегодня (видео)

Это промышленный центр Донбасса с более чем двухсотлетней историей, который прошел путь от небольшой деревни до важного угольного города.

Торецк – город в Донецкой области, который концентрирует в себе драматическую историю целого региона. Основанная более двух веков назад как небольшая деревня, она превратилась в мощный промышленный центр, пережила советскую эпоху, вернула себе историческое название во время декоммунизации, а сегодня стала символом несокрушимости украинского народа перед лицом российской агрессии.

Название города не раз менялось, отражая исторические трансформации. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От Щербиновки до Торецка: история переименований

Город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области ведет свою историю с 1806 года, когда на берегу реки Кривой Торец возникло село Щербиновка. Именно эта река даст городу его современное название. В течение почти двух столетий населенный пункт развивался вместе с угольной промышленностью Донбасса, превращаясь в крупный индустриальный центр региона.

В 1938 году село получило статус города и новое название – Дзержинск, в честь советского деятеля Феликса Дзержинского. Это название просуществовало почти восемь десятилетий, став привычным для нескольких поколений жителей. Однако в феврале 2016 года, в рамках общенациональной декоммунизационной кампании, город официально получил историческое название Торецк.

Переименование стало не просто административным актом – оно символизировало разрыв с советским прошлым и возвращение к подлинной исторической идентичности. Местные жители восприняли новое название положительно, быстро адаптировавшись и практически перестал употреблять устаревший топоним. Название Торецк лучше отражает исторические и культурные традиции региона, напоминая о естественной географии края и его докоммунистическом прошлом.

Угольное сердце Донбасса

Экономическая история Торецка неразрывно связана с "черным золотом". Открытие угольных месторождений в XVIII веке явилось поворотным моментом для региона. В XIX и XX веках добыча угля приобрела промышленные масштабы – одна за другой строились шахты, появлялись химические и машиностроительные заводы. Именно они создали прочную экономическую основу и обеспечили рабочие места для тысяч семей.

Самая старая шахта в Торецке

До недавнего времени ведущая роль в промышленности города принадлежала государственному предприятию "Торецкуголь", ежегодно добывавшему около 700 тысяч тонн коксового угля – ценного сырья для металлургической промышленности. Кроме угольной отрасли экономику города поддерживали химический завод, машиностроительные предприятия и производство строительных материалов, которые вместе формировали промышленную базу.

Дворец культуры "Украина" в Торецке до и после разрушения

Социальная сфера города имела развитую сеть образовательных и культурных заведений – школы, музыкальные и профессиональные училища, Дворец культуры "Украина" с многочисленными творческими коллективами. Известный спорткомплекс с бассейном и спортивными площадками способствует физическому воспитанию населения.

Испытание войной

Последние годы стали самыми тяжелыми в истории Торецка. Летом 2024 года начались ожесточенные бои за город, а в ноябре российские войска захватили центр Торецка. В начале февраля 2025 года оккупанты контролировали практически весь город, хотя украинские защитники продолжают вести оборонительные бои на отдельных участках.

Масштабы разрушений впечатляют. По состоянию на апрель 2025 года город почти полностью разрушен в результате постоянных российских обстрелов. В Торецке не осталось ни одного уцелевшего дома – некогда цветущий украинский город превратился в груду руин. Россияне сбрасывали на город до 20 управляемых авиационных бомб ежедневно, методично уничтожая жилые кварталы, промышленные объекты, школы, больницы.

Как сегодня выглядит Торецк

Гуманитарная катастрофа. До 2014 году в Торецке жило около 70 тысяч человек, а по состоянию на декабрь 2024 года в городе оставалось всего около полутора тысяч жителей, которые отказывались эвакуироваться. В апреле 2025 года в городе, вероятно, оставалось всего 48 гражданских. По состоянию на октябрь 2024 из Торецкой общины эвакуировались более 95% населения. Оставшиеся живут без магазинов, аптек, заведений сферы услуг, под постоянной угрозой смерти.

История Торецкая – это история трансформаций и испытаний. От небольшой деревни до индустриального центра, от советского города до украинского Торецка, от мирной жизни до противостояния на передовой – город прошел сложный путь, сохраняя при этом свою идентичность.

