Двічі було названо на честь радянського правителя: як нині зветься це південне місто

Досить компактне містечко Чорноморськ у передмісті Одеси відоме ще з XVIII ст. З невеличкого хутора, де мешкали рибаки, воно перетворилося у курортну перлину на березі Чорного моря.

Майже 90 років воно носило два різних, але схожих імені, отримані в честь "вождя світового пролетаріату" Володимира Ілліча Леніна. "Телеграф" нагадує, які цікаві назви могло отримати місто під час процесу декомунізації.

Історія

Загалом землями Північного Причорномор'я у різні часи володіли половці та ногайці, литовці, поляки, Кримське ханство, Османська імперія, допоки у 1791 році туди не прийшла Російська імперія. У 1814 році бойовий офіцер Андрій Буга, який володів орними землями на Сухому лимані, заснував декілька поселень, які отримали назву Бугові хутори. Їх жителі займалися переважно риболовлею, а у 1896 році на хуторі Бугове працювало кілька рибних заводів.

У 1927 році, після встановлення радянської влади, хутір Бугове був перейменований в Іллічівський. У 1952 році населений пункт, в якому тоді проживало 3000 людей, стало селищем міського типу й отримало назву Іллічівськ.

Сучасна назва міста

Згідно із законом про заборону комуністичної пропаганди, місто Іллічівськ підлягало перейменуванню. Мешканці пропонували назви Іллінськ, Пальміра, Порто-Франко, Приморськ, Святослав, Примор'я, Геліос, Миропіль, Портополій, Саус-Парк, Добромир, Скіфів, Портомаре, Миринськ, Берморія, Іллис, Сонцеморськ, Бугаз, Буговоморськ, Скіфополь та Святослав. Також пропонувалося повернення історичної назви — Бугове (Бугові Хутори).

Мер міста Валерій Хмельнюк навіть запропонував визнати, що Іллічівськ нібито названий не на честь Леніна, а таким чином було увічнено біблійного пророка Іллю.

У лютому 2016 року постанова Верховної Ради про перейменування Іллічівська на Чорноморськ набула чинності.

