О переименовании этого города в Украине спорили едва ли не больше всего: как он называется и чем интересен

Этот уникальный город поражает контрастами: здесь самый большой карьер Европы соседствует с живописными плавнями Днепра.

Горишние Плавни — один из самых молодых городов Украины, основанный в 1960 году на территории Полтавщины. Ранее город назывался Комсомольск, что связывало его с советской эпохой и идеологией.

Однако в процессе декоммунизации в 2016 году Верховная Рада утвердила переименование города в Горишние Плавни — название. Переименование вызвало оживленные дискуссии в обществе, поэтому "Телеграф" решил рассказать об этом городе подробнее.

Панорама города Горишние Плавни.

Немного истории и географии

Территория, на которой стоит город, имеет глубокие исторические корни: здесь было поселение еще в палеолите, а также в периоды неолита, бронзы, железа. Славянские, скифские, сарматские культуры оставили свои следы на этих землях. Горишние Плавни стоят на месте бывших сел и хуторов, среди которых было главным село Горишние Плавни, которое в 1978 году исчезло под гигантским карьером. С трех сторон город омывает река Псел и Днепр, далее – Каменское водохранилище, которые создают живописные пойменные ландшафты, многочисленные лиманы и острова.

Переименование города

Переименование города Комсомольск в Горишние Плавни стало ярким примером сложного процесса декоммунизации в Украине. До 2016 года этот индустриальный город имел название, связанное с советской идеологией, что означало "Коммунистический союз молодежи". Из-за этого Верховная Рада Украины дала городу новое название — Горишние Плавни, которое отражает исторические и географические особенности региона, в частности природные плавни – они когда-то покрывали левый берег Днепра. Это решение было направлено на очищение культурного пространства от советских символов и возвращение к историческому наследию местности.

Установка стелы на въезде в Верхние Плавни

Яростные дебаты и сопротивление

Переименование сопровождалось острыми общественными дебатами. Местные жители и часть городских властей не воспринимали новое название. На общественных слушаниях 8 июня 2016 года большинство участников высказалось за альтернативное название — Святомиколаевск, а также предлагали другие варианты. Городские власти даже пытались сохранить советское название, объясняя его как акроним "Коллектив молодых социально мотивированных людей — настоящих казаков". Эта версия вызвала критику в Институте национальной памяти и не была принята законодательно.

Впрочем, 19 мая 2016 года Верховная Рада приняла постановление об официальном переименовании Комсомольска в Горишние Плавни. Постановление вступило в силу с 3 июня 2016 года после публикации в официальной газете "Голос Украины". Это решение поддержали 249 депутатов, несмотря на сопротивление отдельных парламентариев и местных властей, которые пытались обжаловать его в судах.

Значение нового названия

Горишние Плавни — это историческое географическое название, связанное с особенностями местности. Левобережье Днепра когда-то было покрыто плавнями — заболоченными и е и малопригодными для земледелия землями. Название выбрали как шаг к возвращению связи с местной историей. Переименование также рассматривают как возможность сохранить память о глубоких исторических корнях края, которые уходят в периоды еще до образования города, в частности старых поселений на этом месте.

Почему стоит побывать в Горишних Плавнях

Горишние Плавни – это уникальный город, который сочетает огромный индустриальный потенциал с природной красотой и богатой историей. Самой известной достопримечательностью является крупнейший в Европе горный карьер Полтавского горно-обогатительного комбината, который имеет глубину почти полкилометра и длину более 7 километров. Рядом работает музей, рассказывающий о развитии промышленности города.

Карьер Полтавского ГОКа

Город омывает река Днепр с многочисленными лиманами и островами, где работает яхт-клуб и организуются прогулки на яхтах, открывающие живописные виды. Возле города расположены природные заказники с экологическими тропами, где плавни напоминают тропические джунгли, а старые гранитные карьеры создают необычные ландшафты.

Исторические села, такие как Келеберда, привлекают посетителей достопримечательностями и старинными церквями, хранящими культурное наследие региона. Горишние Плавни также славятся чистотой, зелеными парками, современной инфраструктурой и оригинальными скульптурами, что делает город приятным для жизни и туристических путешествий.

Интересная особенность города

В Горишних Плавнях можно увидеть ряд интересных скульптур, которые стали настоящими местными символами. Среди них популярна скульптура работника ГАИ — тучного инспектора с рубашкой, которая едва сходится на животе, правой рукой он держит жезл, на фуражке — надпись "ГАИ".

"Бабушка с семенами" в Горишних Поовнях

Также интересна скульптурная композиция "Бабушка с семечками", которая изображает бабушку на базаре с миской семечек и двумя стаканами, рядом лежит кошка. Считается, что если посидеть рядом с этой "коммерсанткой" до восхода солнца, это принесет удачу в торговле.

Скульптура "Мудрая сова"

"Сантехник с щенком"

На улицах города также можно увидеть "Домик веселых бобренят", "Кота Леопольда с мышатами", "Лавочку невест" возле ЗАГСа, скульптуру "Мудрая сова" возле детской библиотеки, "Сантехника с щенком" и даже свинью в луже. Эти скульптуры создают уникальный колорит города, придавая ему юмор и особый шарм.

Скульптура "Свинья в луже"

