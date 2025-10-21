Украинский блогер разбил роскошный спорткар в Польше: "Телеграф" узнал детали (фото)

Владелец авто — геймер и пытается начать музыкальную карьеру.

В центре Варшавы украинец на очень ценном автомобиле устроил аварию. Он был за рулем Mercedes за 11,45 млн гривен.

Что нужно знать

ДТП произошло в центре Варшавы: Mercedes врезался в Тойоту перед пешеходным переходом

Водитель, предварительно, украинец Олег Кравчук, известный как GAZDA

Алкотестер показал 2 промилле алкоголя (в 10 раз больше нормы 0,2 промилле)

Mercedes AMG GT стоит по разным оценкам 9-11 млн грн

Как произошло ДТП

Водитель Mercedes врезался перед пешеходным переходом сзади в Тойоту. После ДТП водитель Mercedes попытался скрыться пешком, но свидетели бросились вдогонку и быстро его поймали. Алкотестер показал у водителя-украинца 2 промилле — это в 10 раз больше допустимой нормы в Украине (0,2 промилле).

Кто был за рулем

Телеграф из собственных источников узнал детали этой истории. За рулем авто, предварительно, был Олег Кравчук, также известный как GAZDA. В сети он называет себя мотиватором молодых организмов, PUBG influencer’ом (блогер или геймер, создающий контент, связанный с игрой PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) и просто богатым дядей.

Олег Кравчук

Также он публикует песни собственного авторства, клип на последнюю из которых он выложил именно из Варшавы. Видео "Баскетбольный мячик", в котором Олег вспоминает свой мерседес и показывает его, набрало 52 лайка при 111 тысячах подписчиков.

Mercedes GAZDA в клипе

Неоднократно он выступал фоном и в предыдущих его музыкальных наработках.

Олег GAZDA на своем Мерседесе

Что за Mercedes фигурировал в ДТП

Расценки на Mercedes-Benz AMG GT 2025 года на открытых площадках – от 224 902$ или же 9,4 млн грн. Это полноприводная машина, которая максимально может разогнаться до 285 км/ч. Время разгона до 100 км/ч – 4,5 секунды.

Mercedes-Benz AMG GT – недешевое удовольствие

Новый Mercedes-Benz AMG GT

В базовой комплектации эта машина имеет кожано-алькантарный салон, климат-контроль, бортовой компьютер, круиз-контроль и т.д. Отметим, что первоисточник новости о ДТП отмечал цену машины в польских злотых – миллион, что в украинской гривне – 11,4 млн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом ДТП, которое также произошло в Польше, однако украинцы в нем не фигурируют. В Познани микроавтобус врезался в американскую военную колонну.