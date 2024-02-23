Матери Навального поставили ультиматум: юрист рассказал подробности

Публичное прощание является принципиальным для женщины, потерявшей сына

В пятницу матери оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии 16 февраля, следователь по телефону поставил ультиматум. Женщина должна согласиться на тайные похороны в течение трех часов с момента звонка, или же ее сына захоронят в колонии.

Людмила Навальная не согласна отказаться от публичного прощания, поэтому не стала вести переговоры со Следственным комитетом РФ. Об этом заявил юрист и директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов, пишет "Эхо".

Что изменит смерть Навального

Мать оппозиционера требует соблюсти закон о выдаче тела в течение двух суток с момента установления причины смерти. Они истекают 24 февраля.

Людмила Навальная собирается провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями, и не соглашается на тайное захоронение. Она хочет, чтобы с ее сыном простились все желающие.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии. По предварительной версии, причиной стал оторвавшийся тромб. После вскрытия тела матери сказали, что оппозиционер скончался из-за "синдрома внезапной смерти". Как сообщила "Медуза", такой диагноз записывают в документах, если узнать истинную причину не удалось.

Многие мировые политики обвинили в смерти Навального Кремль. Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, заявила о том, что продолжит дело мужа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США ввели большой пакет санкций против России 23 февраля. В пресс-релизе президента Джо Байдена указано количество новых ограничений — 500. Санкции были введены в связи со смертью Алексея Навального, а также в преддверие второй годовщины полномасштабной войны в Украине.