Матері Навального поставили ультиматум: юрист розповів подробиці

Публічне прощання є важливим для жінки, яка втратила сина

У п’ятницю матері опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії 16 лютого, слідчий телефоном поставив ультиматум. Жінка має погодитися на таємні похорони протягом трьох годин з моменту дзвінка, або її сина поховають у колонії.

Людмила Навальна не погоджується відмовитися від публічного прощання, тому не стала вести переговори зі Слідчим комітетом РФ. Про це заявив юрист та директор "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов, пише "Эхо".

Що змінить смерть Навального

Мати опозиціонера вимагає дотриматися закону про видачу тіла протягом двох діб з моменту встановлення причини смерті. Вони закінчуються 24 лютого.

Людмила Навальна збирається провести похорон та панахиду відповідно до звичаїв, і не погоджується на таємне поховання. Вона хоче, щоб із її сином попрощалися всі охочі.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у колонії. За попередньою версією, причиною став тромб, що відірвався. Після розтину тіла матері сказали, що опозиціонер помер через "синдром раптової смерті". Як повідомила "Медуза", такий діагноз записують у документах, якщо дізнатися про справжню причину не вдалося.

Багато світових політиків звинуватили у смерті Навального Кремль. Дружина опозиціонера, Юлія Навальна, заявила про те, що продовжить справу чоловіка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США запровадили великий пакет санкцій проти Росії 23 лютого. У пресрелізі заяви президента Джо Байдена зазначено кількість нових обмежень — 500. Санкції було запроваджено у зв’язку зі смертю Олексія Навального, а також напередодні другої річниці повномасштабної війни в Україні.