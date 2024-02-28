Зеленский едет в Армению, где есть российская военная база. Безопасно ли это для президента

Прогнозируется, что визит Владимира Зеленского будет иметь значительное влияние на отношения Армении как с Киевом, так и с Москвой.

На Банковой на первый визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ возлагают большие надежды, ведь Украина постепенно примеряет на себя роль большого геополитического игрока как в глазах Запада, так и постсоветских стран. Это важный сигнал, что бывшие республики СССР могут существовать и развиваться без вмешательства в их дела России.

"Телеграф" разбирался, чего ждать от заграничной поездки главы украинского государства.

Важный штрих к "мягкой силе" Украины

По информации армянской службы "Радио Свобода", визит президента Украины в регион, вероятнее всего, состоится 4-5 марта. Также высока вероятность того, что Зеленский отправится в Азербайджан в те же дни.

"Если удастся провести визит в таком формате, что Зеленский посетит и Ереван, и Баку – это будет достаточно положительным сигналом касательно международной роли Украины. Небольшое количество государств в мире могут вот так просто говорить с обеими сторонами конфликта, и которых рады принимать в обеих столицах Это очень важный штрих к нашей soft power (мягкой силе – Ред.) и присутствию на международной арене. Мы показываем, что пытаемся помочь другим государствам, которые так же вышли из Советского Союза, в установлении их независимой внешней политики", — комментирует "Телеграфу" глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

К тому же, для президента Украины было бы непоследовательным шагом, посещая Армению, не совершить визит в Азербайджан. И тем самым дать российской пропаганде повод для спекуляций.

В то же время, эксперт подчеркивает, что для Запада коммуникация с бывшими республиками СССР давно является проблемным вопросом. Было неясно, через кого можно общаться с ними в обход России, которая годами всячески пыталась монополизировать свою роль универсального посредника.

"Для Украины важно расширять свое символическое присутствие на тех глобальных участках, на которых раньше она не была широко представлена", — считает политолог.

Особенно в случае Армении, которая пытается совершить геополитический разворот от России.

Российская военная база в Гюмри как источник преступлений

Политическая составляющая похолодания в отношениях Еревана и Москвы пока не нашла отражения в вопросе российского военного контингента. Больше всего его – на 102-й военной базе в городе Гюмри на севере Армении. Там дислоцируются до 4 тысяч военных РФ. Их присутствие для Еревана должно было быть гарантией невмешательства Турции в проблему Нагорного Карабаха.

Срок действия договора о бесплатной аренде РФ военной базы – вплоть до 2044 года. При этом российские солдаты в Гюмри уже не раз становились проблемой для армян. В 2015 году срочник Валерий Пермяков жестоко расстрелял местную семью Аветисянов – погибли семь человек, в том числе 6-месячный малыш.

Москва отказалась выдавать Армении преступника, хотя накануне уверяла, что Пермякова будут судить на армянской территории. Массовое убийство семьи и ложь россиян вызвали волну общественных протестов. В результате было принято совместное решение, что убийцу будут судить на российской военной базе. Пермяков получил пожизненный срок и сейчас отбывает его на территории РФ.

Позже была обнародована информация, что с 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военнослужащих.

В 2018 году российский военнослужащий забил насмерть жительницу города Джульетту Гукасян. Москва снова отказалась вывозить подозреваемого солдата Андрея Разгильдеева из базы. Протесты армянской общественности вспыхнули вновь: участники акции у посольства РФ в Ереване потребовали вывести российскую военную базу из Гюмри, обеспечить прозрачное расследование убийства женщины и пересмотреть характер отношений с Москвой. Люди выходили на протесты с лозунгами: "Российская армия, прочь из Армении!".

После полномасштабного вторжения России в Украину база в Гюмри стала еще и местом насильственного удержания. Речь о россиянине Дмитрии Сертакове, который отказался участвовать в войне и уехал из РФ в Армению. В декабре 2023 года мужчину задержали и вывезли на военную базу, а в дальнейшем вообще вернули на территорию РФ.

Несмотря на очевидные проблемы, которые несет дислокация российского контингента в Армении, на вопрос о возможном закрытии базы премьер Пашинян не дает конкретного ответа. Эта тема "не стоит на повестке дня", сказал он в феврале этого года. Ранее в интервью The Wall Street Journal политик говорил, что не видит преимущества в присутствии чужих военных в стране.

К тому же Армения — единственное государство в мире, кроме РФ, где дислоцируются российские пограничники. Речь об аэропорте "Звартноц", который является главным гражданским аэродромом по всей стране и одним из важнейших на всем Кавказе. От представителей армянского политикума уже звучат заявления о необходимости вывода россиян из аэропорта, но пока конкретные шаги для этого не сделаны.

Возникает логичный вопрос: не представляет ли визит в Армению угрозу для жизни президента Украины Владимира Зеленского? Политолог Ярослав Божко объясняет, что вопросы безопасности при таких международных визитах всегда тщательно проработаны, и вряд ли Россия решится на открытые провокации.

"Нападения на политиков, на глав государств, как правило, совершаются не официальными военнослужащими, а подпольными организациями, связанными с иностранными разведками. В контексте безопасности президента, думаю, гораздо большая опасность от пророссийских кругов, существующих в армянском политикуме и бизнес-среде, чем от конкретных российских военных. Все они — на виду, и любое их действие мгновенно будет засчитано как очень грубый, агрессивный акт со стороны России", — говорит он.

Ереван был зажат зависимостью от Москвы

Если контакты Киева с Баку можно называть крепкими и партнерскими, то сотрудничество с Ереваном не было таким гладким. Армяно-украинские отношения становились жертвой российского влияния в регионе. Яркий пример: в 2013 году под давлением Кремля Армения отказалась от договора об ассоциации с Евросоюзом и заявила о желании вступить в Таможенный союз. Тогда на карте стоял вопрос Нагорного Карабаха – сепаратистского региона в Азербайджане, который был местом постоянных военных столкновений в течение 35 лет. Со времен Первой карабахской войны (1992–1994) Кремль использовал конфликт для сохранения и усиления своего влияния на Южном Кавказе. РФ активно притворялась "миротворцем" и "посредником" в этой ситуации.

"Армения и Россия никогда не были в равноправных отношениях. По сути, Армения была зажата своей зависимостью от РФ. Москва всячески подпитывала конфликт Еревана из Баку, подливая в эту тему как можно больше масла и способствуя пророссийским политическим элитам", — говорит Ярослав Божко.

Из-за внешнего воздействия длительное время прозападный вектор был для Армении достаточно малореалистичным.

"В Армении достаточно мощными были такие пророссийские политические элиты, как условный "карабахский клан" и Серж Саргсян (президент Армении с 2008 по 2018 годы. По окончанию президентства намеревался сохранить власть и занял пост премьер-министра, но из-за волны протестов, прокатившихся по стране, ушел с должности.– Ред.). Мы должны понимать, что после Второй карабахской войны 2020 года и окончательного возвращения Нагорного Карабаха Азербайджану армянское общество находится в очень серьезном поиске дальнейших путей внешней политики страны. Поражение Армении в значительной степени базировалось на том, что Ереван не получил помощи от Российской Федерации", — объясняет политолог.

Потому последние резкие заявления премьер-министра Никола Пашиняна можно считать ответом на этот запрос общества.

Как Армения дистанцируется от России

Во время недавнего визита во Францию Пашинян в интервью France 24 заявил о заморозке участия страны в деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где лидером выступает Россия.

С 1992 года постсоветские государства присоединялись к ОДКБ, чтобы избегать вооруженных конфликтов между собой и защищать друг друга от внешних врагов. В то же время Азербайджан, Грузия и Узбекистан успели выйти из договора, а действующие страны-члены не раз выражали сомнения в эффективности организации. Кроме Армении, в ОДКБ входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и, собственно, Россия.

Французским журналистам Пашинян сообщил, что договор о коллективной безопасности по Еревану не выполнялся, особенно в 2021-2022 годах. Тогда произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные продвинулись на несколько километров вглубь территории, которую Армения считала своей. Ереван обратился к союзникам по ОДКБ, однако никакой помощи не получил. Кремль сделал вид, что не имеет оснований для вмешательства в конфликт.

"Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", — сказал премьер-министр Армении.

Когда Азербайджан установил полный контроль над Нагорным Карабахом в сентябре прошлого года, Пашинян назвал структуры, в которых принимает участие Армения, "неэффективными", имея в виду именно ОДКБ. В Москве тогда заявили, что это "внутреннее дело Азербайджана", поскольку боевые действия происходят на международно-признанной территории этой страны.

В январе 2023 года Армения отказалась принимать учения контролируемой Россией организации; позже же провела на своей территории военные учения совместно с США. В ноябре 2023 года Пашинян проигнорировал саммит ОДКБ в Минске. Сослался на то, что Армения собирается диверсифицировать отношения в сфере безопасности, потому что "нынешние партнеры" не могут поставлять необходимые оружие и боеприпасы.

Кроме этого, в недавнем разговоре с прессой Пашинян заявил, что Москва "открыто призвала армянское население свергнуть власть". И пожаловался, что против него не прекращается враждебная пропаганда со стороны РФ.

В условиях напряженных отношений с Россией Армения все больше смотрит в сторону Запада. Кроме учений со Штатами, развивает военно-техническое сотрудничество с Францией. Во время февральского визита Пашиняна в Париж был подписан ряд документов в этой сфере.

"Армения в своей внешней политике достаточно сильно опирается на глобальное присутствие армянской диаспоры по всему миру, которая особенно мощна во Франции. Именно эта страна часто выступала адвокатом Армении по международным вопросам, в том числе прямо противодействуя Азербайджану и Турции", — объясняет политолог Ярослав Божко такое сближение.

Как в Армении реагируют на возможный визит Зеленского

"Телеграф" также проанализировал, как пресса в Армении реагирует на вероятный визит украинского лидера. Риторика во многом зависит от того, какого вектора придерживаются издания: пророссийского или прозападного. К примеру, журналист Factor TV Роберт Ананян в своем профиле в соцсети X заявил, что это будет "исторический визит, который откроет новую страницу в армяно-украинских отношениях".

"Армяны и украинцы имеют общего врага, угрожающего их государственности, и в Армении существует твердая вера, что победа России над Украиной может привести к оккупации Армении, Грузии, Молдовы, Казахстана и Узбекистана", — пишет медийщик.

По его прогнозам, в случае победы над Россией Украина будет набирать все большее политическое влияние и будет играть ведущую роль на Европейском континенте.

"Украина станет союзником номер один Запада у границ России. Украина будет фактором номер один, который будет сдерживать российские неоимпериалистические и антизападные настроения. Несомненно, что после российско-украинской войны Запад будет делегировать Украине большую роль", — отметил армянский журналист.

Новую роль Украины Ананян сравнивает с ролью Турции много лет назад "до начала "политического романа" Путина и Эрдогана".

В то же время некоторые армянские медиа распространяют удобный для Кремля тезис, мол, "Запад отправляет Зеленского в Армению, чтобы окончательно поссорить с Россией".

"Что будет после этого, внешних хозяев Никола не интересует. Им нужно создать проблемы для России и они их создают. Руками Никола. За счет Армении. Если Зеленский приедет в Армению, это будет сигналом Азербайджана, что он может нападать на Армению", — пишет публицист Айк Усунц, которого часто цитируют российские СМИ.

При этом в полном оценочных суждениях материале Усунц не указывает, каким образом визит украинского президента спровоцирует военные действия между Азербайджаном и Арменией.

Издание Armenia Sputnik (подразделение российского пропагандистского новостного агентства. – Ред.) цитирует политолога из РФ Дмитрия Суслова, который повторяет месседж, что "Запад хочет рассорить Армению с Россией". По мнению россиянина, визит Зеленского в Ереван станет "вершиной политики переориентации от России на Запад".

Официальные детали визита Владимира Зеленского на Южный Кавказ пока не разглашают, но уже вполне понятно, что потенциальное событие повлияет на отношения региона как с Киевом, так и с Москвой. Украина продолжает занимать роль проводника геополитических изменений в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, возможно ли введение иностранных войск в Украину. Старт таким дискуссиям дало заявление президента Франции Макрона.