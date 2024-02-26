Вместо Донбасса – на вечеринку? Лещенко пристыдили в сети, он ответил

В сети разгорелся скандал вокруг советника главы ОП Сергея Лещенко и его времяпровождения

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко на прошедших выходных, в годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину, опубликовал свои фотографии и видео с поездки на Донбасс. На это отреагировал журналист Андрей Дзиндзя, который обвинил советника главы ОПУ в том, что последний не ездил на Донбасс, а вместо этого провел воскресный вечер в баре. В комментарии "Телеграфу" Сергей Лещенко прояснил ситуацию с поездной на Донбасс, а упреки в его сторону назвал "чушью".

В понедельник, 26 февраля, Андрей Дзиндзя на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал скриншоты из профиля Сергея Лещенко в одной из соцсетей, а также опубликовал афишу, согласно которой в указанное время советник главы ОП должен был выступить в коктейль-баре "GOL’DA music/bistro".

Скриншоты со сториз Сергея Лещенко

"На этих выходных советник Андрея Ермака, Сергей Лещенко, не ездил в Донецкую область. Все фото и видео, которые он вчера выкладывал в своих страницах, были сделаны раньше. Вторую годовщину полномасштабной войны Сергей Анатольевич вчера отметил в Коктейль-баре GOL'DA music/bistro, выступая за диджейским пультом", — написал Дзиндзя.

Он также добавил, что перед выступлением в баре Лещенко обратился к посетителям и "попросил нигде не выкладывать видео из его выступления".

В свою очередь Сергей Лещенко в комментарии "Телеграфу" пояснил, что вернулся с Донбасса в пятницу, 23 февраля, а выходные (24-25 февраля) как раз провел в Киеве.

"Это же чушь. Я нигде не говорил, что в субботу или воскресенье был на Донбассе. Я вернулся в пятницу из Донецкой области, субботу и воскресенье провел в Киеве, а завтра снова еду на Донбасс", — сказал советник главы ОП.

При этом слова журналиста о просьбе к посетителям не выкладывать видео он также опроверг.

"И самое смешное, что я никого не просил не выкладывать видео. Это просто сумасшествие какое-то", — сказал Лещенко.

Напомним, что в январе Лещенко исключили из Союза журналистов. После его призыва прекратить помогать беженцам, чтобы они вернулись в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Ермака, Украина хочет открыть один из аэропортов.