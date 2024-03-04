Стратегический резерв продал Китаю миллион баррелей нефти за последние несколько лет и неизвестное количество – во времена Трампа

В Конгрессе США презентовали законопроект, запрещающий Китаю покупать американскую нефть. Пока что запрет касается приобретения только нефти из Стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) Соединенных штатов.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что у документа есть двухпартийная поддержка в Конгрессе, поскольку как демократы, так и республиканцы заинтересованы в устранении конкуренции с Китаем.

Вопрос касательно запрета Китаю покупать нефть из SPR обострился в 2022 году – когда президент США Джозеф Байден объявил о продаже 180 млн баррелей нефти из резервов, чтобы сдержать цены на бензин. Стоимость бензина пошла вверх из-за вторжения российского террористического режима в Украину.

Известно, что в общей сложности SPR продала более миллиона баррелей нефти компании UNIPEC America – это подразделение китайской компании Sinopec, базирующееся в Хьюстоне. К тому же, проблема давняя – еще при Дональде Трампе, в 2017 году, китайцы также покупали американскую резервную нефть, ее продавали PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co Ltd.

По состоянию на начало 2024 года запасы SPR составляют более 360 млн баррелей нефти. Они близки к 40-летнему минимуму из-за продажи нефти в 2022 году. При этом 83 млн баррелей из выставленных на рынок 180 млн приобрел именно Китай, что в США считают недопустимым.

Между тем Россия, несмотря на санкции стран Запада, только наращивает поставки нефти. По статистическим данным, они достигли уровня 3,5 миллиона баррелей, что примерно на 215 000 баррелей в день превышает целевой показатель по состоянию на 5 ноября 2023 года.