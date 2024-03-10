"Шаг к эскалации": в Италии сделали неутешительное заявление о введении войск НАТО в Украину

Такой шаг "сотрет путь к дипломатии"

Италия выступает против идеи введения западных войск на территорию Украины. Странам, которые готовы сделать это, нужно говорить только о себе, а не от имени всего НАТО.

Об этом сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa. По его словам, такой шаг может "стереть путь к дипломатии".

"Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь в дипломатию. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", — сказал министр.

Крозетто добавил, что превращение России в военную экономику делает ее более гибкой и оснащенной, нежели Североатлантический Альянс в военном производстве.

"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", — считает он.

Министр подчеркнул, что не стоит исключать другой возможный способ разрешения конфликта при активизации дипломатических каналов с большей силой и настойчивостью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не исключает введение войск НАТО в Украину. Позже он объяснил, что признание существования такой возможности вовсе не означает, что уже было принято окончательное решение. Напротив, пока ничего не решено по данному поводу.