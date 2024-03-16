Казахстан хоче позбутися радянського минулого: у країні замінять герб і не тільки

Влада країни вважає, що нинішній герб надто важкий для сприйняття

У Казахстані хочуть поновити державний герб. За словами президента країни Касима-Жомарта Токаєва, нинішній його вигляд містить "ознаки радянських часів".

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі казахського президента (Aqorda). Токаєв під час засідання Національного курултаю запропонував урядовцям розглянути питання про те, як має виглядати майбутній герб Казахстану.

У 2023 році президент Казахстану вже порушував питання про те, що необхідно систематизувати та привести до єдиного стандарту символіку всіх міст та областей країни.

"Вони повинні відображати не лише регіональну специфіку, а й органічно поєднувати в собі ключові елементи образу країни. Нині у цьому напрямі ведеться конкретна робота", - сказав президент Казахстану.

Частина громадських активістів заявила, що потрібно модернізувати всю державну символіку країни, а президент додав, що це стосується й гімну. Головна пісня країни має відображати "дух народу".

Герб Казахстану

Крім того, Токаєв заявив, що нинішній герб країни є надто складним для сприйняття, тому при розробці нового потрібно враховувати думку молоді. До того ж герб Казахстану зараз "з еклектикою та ознаками радянських часів".

"У разі загальної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне всі аспекти, проведе громадські дискусії. Потім – оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового Державного герба Казахстану", – заявив Токаєв.

Також "Телеграф" розповідав про те, що з питанням про зміну прапора виступили у Киргизстані. Президент країни вважає, що новий прапор здатний буде "підняти країну з колін". Зазначимо, що обидві країни, Казахстан та Киргизстан входили до СРСР.