Местные выборы в Турции: у партии Эрдогана проблемы, оппозиция берет ключевые города

Выборы проводятся в один тур, а побеждает тот, кто набрал больше

В Турции проводят местные выборы в муниципалитеты и похоже оппозиционные партии сохраняют контроль над ключевыми городами. Предварительные итоги показывают, что в Стамбуле, Измире и Анкаре побеждают представители Республиканской народной партии.

Как говорится на онлайн-табло местного канала NTV, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу имеет более 50% поддержки, а мэр Анкары Мансур Яваш уже сообщил о победе, несмотря на то, что подсчет голосов продолжается.

В СМИ нынешнее голосование называли "барометром популярности" действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку его партия (AK Parti) стремилась вернуть контроль над упомянутыми тремя городами, которые он проиграл на прошлых выборах партии сторонников идеологии Кемаля Ататюрка (CHP). По мнению экспертов если бы ему удалось вернуть их под контроль коалиции, то это могло бы повлечь за собой изменения в конституцию и позволить ему править после 2028 года, когда закончится его текущий срок.

А вот для оппозиции, потерпевшей поражение на президентских выборах было жизненно важно показать, что они все еще являются достойной политической силой, с которой стоит считаться. Поэтому для них было очень важно сохранить ключевые города, что, похоже, у них получилось.

Согласно результатам подсчета более 60% голосов, картина выглядит следующим образом для меров:

CHP — Республиканская народная партия, партия Ататюрка;

AK Parti — Партия справедливости и развития, партия Эрдогана;

DEM Parti — Партия зелёных левых, прокурдская;

MHP — Партия националистического движения, ультраправые союзники Эрдогана;

YENİDEN REFAH — Партия благосостояния, исламские консерваторы;

İYI Parti — "Хорошая партия", центристы, сторонники идей Ататюрка;

А вот в контексте большинства в местных парламентах, ситуация выглядит для Эрдогана немного лучше, однако оппозиция все равно имеет поддержку в большинстве регионов.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война России против Украины может завершиться в 2025 году. Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.