У границы с Россией начинаются масштабные учения НАТО: какие страны заявлены

Одна страна впервые примет участие

В понедельник, 4 марта, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии, начинаются масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. Они проходят под руководством Норвегии.

Учения будут продолжаться до 15 марта. Об этом сообщает Yle.

Следует отметить, что для Финляндии это важнейшее участие в международных учениях за рубежом в истории Оборонных сил, а также впервые, когда страна принимает участие в учениях совместной обороны стран НАТО как член оборонного союза.

Nordic Response – это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Финляндию представят около 4100 военнослужащих.

Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender. Ожидается, что на обучение также будут направлены более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подлодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

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