Предупреждение США не сработало? Стали известны результаты встречи Лаврова с главой МИД Китая

Стороны договорились "оказывать поддержку" друг другу

Китай и Россия договорились о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества. Примечательно, что это произошло после того, как в США предостерегли Пекин от поддержки Москвы в ее войне против Украины.

Об этом пишет Financial Times после встречи министров иностранных дел двух стран. Отмечается, что 9 апреля глава МИД Китая Ван И принял своего российского коллегу Сергея Лаврова в Пекине.

"Китай и Россия будут активнее добиваться сближения своих интересов и работать вместе для поддержания стабильности международных промышленных цепочек поставок", — говорится в сообщении МИД Китая

Ван И также отметил, что страны будут "оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать многостороннее взаимодействие".

Также стороны договорились укреплять сотрудничество в области безопасности, чтобы "противостоять влиянию США и Запада", а Пекин призвал НАТО не распространять свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион. Две страны также выступили против односторонних санкций, которые "подрывают мировой порядок и противоречат тренду глобального развития".

Издание отмечает, что из-за западных санкций Россия стала зависимой от Китая не только в качестве поставщика своего сырья, но и в качестве потребителя готовой продукции.

Как сообщалось ранее, Китай заявил, что не оказывает военной поддержки России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.