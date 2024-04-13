Погибли дети, есть раненые: в Сиднее неизвестный устроил поножовщину в ТЦ, его ликвидировали (фото, видео)

Полиция не исключает связи с терроризмом, но причины нападения и личность злоумышленника пока неизвестны

В Сиднее неизвестный мужчина с ножом бегал по торговому центру. В результате нападения пострадали 7 взрослых и ребенок, а шесть посетителей ТРЦ погибли. Нападавший ликвидирован.

О б этом сообщает The Sydney Morning Herald. По некоторым данным, при себе у злоумышленника был не только нож, но и огнестрельное оружие.

Инцидент произошел в субботу около 16:00 по местному времени в торговом районе Сиднея Бонди-Джанкшен. В полицию поступило сообщение о неизвестном, который разгуливает по ТЦ с оружием в руках. До того момента, пока правоохранители прибыли на место, злоумышленнику удалось зарезать четверых посетителей. Также сообщалось, что с ним мог быть подельник, но эта информация не подтвердилась.

Очевидцы рассказали, что как только началась поножовщина, около 100 посетителей ТЦ ринулись к выходам с криками "там мужчина режет людей". Также были слышны три выстрела. Правоохранители, которые прибыли на место, окружили торговый центр, а после начали эвакуацию людей, которым не удалось выбраться самостоятельно.

Среди погибших могут быть дети, так как очевидцы видели "подростков в луже крови". Очевидцы отмечают, что нападавший действовал уверенно, а погибшим девушка на вид около 17 лет.

"Он шел уверенно и хладнокровно, размахивая ножом", — говорят посетители ТЦ.

Посетители успели сфотографировать нападавшего

По информации СМИ, правоохранителям удалось ликвидировать злоумышленника, выстрелив в него. Полиция рассматривает возможные связи с терроризмом, но никаких точных данных сейчас нет. Также неизвестна личность нападавшего.

"У меня нет подробностей о жертвах, которые были убиты этим человеком, а также о тех, кто был доставлен в больницу для лечения, поэтому я не могу предоставить вам дополнительную информацию о них", — сказал помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса Энтони Кук.

Злоумышленника убила инспектор полиции, когда тот попытался напасть на нее.

"Она противостояла преступнику, который к этому моменту перешел на пятый уровень. А она продолжала быстро идти за ним, чтобы догнать его. Он повернулся к ней лицом и поднял нож. Она выстрелила из огнестрельного оружия, и этот человек сейчас мертв", — сказал Энтони Кук.

Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс экстренно прервал свой отдых с семьей в Японии из-за нападения и возвращается домой.

"Я с ужасом узнал о событиях в Бонди-Джанкшен сегодня днем. Я немедленно принимаю меры к возвращению в Сидней. Я хочу поблагодарить полицию Нового Южного Уэльса, службы экстренной помощи, службы экстренного реагирования и общественность за их храбрость перед лицом этого шокирующего инцидента", — сказал он.

А премьер-министр Энтони Альбанезе выразил свои соболезнования семьям погибших.

"К сожалению, сообщалось о многочисленных жертвах, и первые мысли всех австралийцев — о пострадавших и их близких. Наши сердца сочувствуют раненым, и мы выражаем благодарность тем, кто о них заботится, а также нашей храброй полиции и службам быстрого реагирования", — написал он в Twitter.

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