Ударил охранника 20 раз металлической палкой: полиция задержала нападавшего
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Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил охранника супермаркета из-за замечаний. Нападающий был в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает полиция Киева. По словам столичных правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что неизвестный мужчина жестоко избил охранника одного из магазинов Соломенского района.
На месте происшествия полиция выяснила, что потерпевший сделал замечание мужчине, который зашел в супермаркет в нетрезвом состоянии. Злоумышленник вышел из помещения, но через час вернулся с металлической палкой и начал избивать ею охранника, нанеся около двадцати ударов. После этого нападавший скрылся с места преступления.
В результате жестокого избиения пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
"В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники территориального подразделения в течение суток установили и задержали нападающего. Им оказался 52-летний уроженец Донбасса", — отмечают правоохранители.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"Судом ему избрана мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержаны бандиты за дерзкий разбой. Четверо неизвестных ворвались в квартиру киевлянина, представившись полицейскими. Они избили и связали владельца квартиры, а затем силой заставили его отдать сэкономленные деньги.