Ударил охранника 20 раз металлической палкой: полиция задержала нападавшего

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил охранника супермаркета из-за замечаний. Нападающий был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает полиция Киева. По словам столичных правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что неизвестный мужчина жестоко избил охранника одного из магазинов Соломенского района.

На месте происшествия полиция выяснила, что потерпевший сделал замечание мужчине, который зашел в супермаркет в нетрезвом состоянии. Злоумышленник вышел из помещения, но через час вернулся с металлической палкой и начал избивать ею охранника, нанеся около двадцати ударов. После этого нападавший скрылся с места преступления.

С камеры наблюдения

В результате жестокого избиения пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Пострадавший охранник магазина

"В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники территориального подразделения в течение суток установили и задержали нападающего. Им оказался 52-летний уроженец Донбасса", — отмечают правоохранители.

Фигурант дела

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"Судом ему избрана мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержаны бандиты за дерзкий разбой. Четверо неизвестных ворвались в квартиру киевлянина, представившись полицейскими. Они избили и связали владельца квартиры, а затем силой заставили его отдать сэкономленные деньги.