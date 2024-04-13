Загинули діти, є поранені: у Сіднеї невідомий влаштував різанину в ТЦ, його ліквідували (фото, відео)

Поліція не виключає зв’язку з тероризмом, але причини нападу та особистість зловмисника поки невідомі

У Сіднеї невідомий чоловік із ножем бігав торговим центром. Внаслідок нападу постраждали 7 дорослих та дитина, а шість відвідувачів ТРЦ загинули. Нападника ліквідовано.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald. За деякими даними, при собі зловмисник мав не лише ніж, а й вогнепальну зброю.

Інцидент стався у суботу близько 16:00 за місцевим часом у торговому районі Сіднея Бонді-Джанкшен. До поліції надійшло повідомлення про невідомого, який розгулює ТЦ зі зброєю в руках. Доти, доки правоохоронці прибули на місце, зловмиснику вдалося зарізати чотирьох відвідувачів. Також повідомлялося, що з ним міг бути спільник, але ця інформація не підтвердилася.

Очевидці розповіли, що як тільки почалася різанина, близько 100 відвідувачів ТЦ кинулися до виходів із криками "там чоловік ріже людей". Також було чути три постріли. Правоохоронці, які прибули на місце, оточили торговий центр, а потім розпочали евакуацію людей, яким не вдалося вибратися самостійно.

Серед загиблих можуть бути діти, оскільки очевидці бачили "підлітків у калюжі крові". Очевидці зазначають, що нападник діяв упевнено, а загиблим дівчинкам на вигляд близько 17 років.

"Він йшов впевнено та холоднокровно, розмахуючи ножем", — кажуть відвідувачі ТЦ.

Відвідувачі встигли сфотографувати нападника

За інформацією ЗМІ, правоохоронцям вдалося ліквідувати зловмисника, вистріливши в нього. Поліція розглядає можливі зв’язки з тероризмом, але жодних точних даних наразі немає. Також невідома особа нападника.

"У мене немає подробиць про жертви, які були вбиті цією людиною, а також про тих, хто був доставлений до лікарні для лікування, тому я не можу надати вам додаткову інформацію про них", — сказав помічник комісара поліції Нового Південного Уельсу Ентоні Кук.

Зловмисника вбила інспектор поліції, коли той спробував напасти на неї.

"Вона протистояла злочинцеві, який на цей момент перейшов на п’ятий рівень. А вона продовжувала швидко йти за ним, щоб наздогнати його. Він повернувся до неї обличчям і підняв ніж. Вона вистрілила з вогнепальної зброї, і ця людина зараз мертва", — сказав Ентоні Кук.

Прем’єр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс екстрено перервав свій відпочинок із сім’єю в Японії через напад та повертається додому.

"Я з жахом дізнався про події в Бонді-Джанкшен сьогодні вдень. Я негайно вживаю заходів до повернення в Сідней. Я хочу подякувати поліції Нового Південного Уельсу, службам екстреної допомоги, службам екстреного реагування та громадськість за їхню хоробрість перед цим шокуючим інцидентом", — сказав він.

А прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе висловив співчуття сім’ям загиблих.

"На жаль, повідомлялося про численні жертви, і перші думки всіх австралійців — про постраждалих та їхніх близьких. Наші серця співчувають пораненим, і ми висловлюємо подяку тим, хто про них піклується, а також нашій хоробрій поліції та службам швидкого реагування", — написав він у Twitter.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Єревані напали на задні поліції. Невідомі озброєні люди увірвалися всередину та підірвали гранати.