Татарстанское правительство не удовлетворено, что молодежь слишком много учится. А должны работать на заводах

Правительство российского региона Татарстан, очевидно, вспомнило, что все новое – это хорошо забытое старое, и решило возродить сталинскую практику отправки детей для работы на заводах. В регионе разработали так называемую "программу содействия занятости молодежи" для упрощения трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в первую очередь на оборонно-промышленные предприятия.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант". Российское СМИ пишет, что правительство Татарстана якобы обеспокоено тем, что татарстанская молодежь вместо того, чтобы работать во славу диктатора Владимира Путина за три копейки на заводах, предпочитает "обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" — проще говоря, слишком много учатся и слишком умные.

Поэтому новая программа содействия занятости должна, по мнению татарстанского правительства, исправить эту ситуацию. В частности, она "упрощает трудоустройство" подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также детей из "семей, которые находятся в социально опасном положении" – этот термин правительство региона не расшифровало.

Отдельно отмечается, что программа направлена на "содействие занятости молодежи до 35 лет в сельском хозяйстве" и "на предприятиях оборонно-промышленного комплекса". То есть, фактически вместо обучения подростков в регионе хотят заставить работать на заводах и в сельском хозяйстве. По статистике, в Татарстане сейчас насчитывается до 1 млн человек в возрасте от 14 до 25 лет.

Как сообщал "Телеграф", то, что украинские беспилотники смогли ударить по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", говорит о том, что дистанция досягаемости расширилась до 1200 км. Теперь в зоне возможного поражения находятся Карелия, Татарстан, Башкортостан, вся Ленинградская, а также части Кировской и Оренбургской областей.

Во время атаки на российские объекты в Елабуге (Татарстан) 2 апреля якобы помимо россиян пострадали граждане еще 9 стран. Речь идет о студентах местного колледжа "Алабуга Политех", которых, вероятно, под угрозой отчисления заставляют собирать "шахеды".