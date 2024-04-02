В ООН осудили атаку беспилотников на российский Татарстан: что не нравится организации

В организации в очередной раз напомнили о международном праве

В ООН отреагировали на удар БПЛА по Татарстану и атаке армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии. В организации осудили оба удара.

Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передают СМИ. Также в организации призвали не атаковать гражданские объекты.

"Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру", — сказал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Кроме того, Антониу Гутерриш прокомментировал и удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Он в очередной раз заговорил о соблюдении международного права и напомнил, что объекты дипломатического и консульского назначения неприкасаемые и этого принципа должны придерживаться все страны без исключения.

"Генеральный секретарь осуждает атаку на дипломатические объекты в Исламской Республики Иран в Дамаске 1 апреля", — передал Дюжаррик слова генсека ООН.

Напомним, 1 апреля ЦАХАЛ нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено. Иран призвал Вашингтон к ответу, а также обратился в ООН в связи со случившимся.

А 2 апреля атаке БПЛА подверглись объекты в Татарстане. В результате атаки пострадали НПЗ и завод, где, вероятно, производятся "Шахеды".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США и Франция поспорили из-за ударов Украины по российским НПЗ. Представители одной из страны выступают против такой тактики ведения войны и призывают нашу страну отказаться от ответных атак по территории врага.