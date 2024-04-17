Татарстанський уряд незадоволений, що молодь забагато навчається. А повинні працювати на заводах

Уряд російського регіону Татарстан, вочевидь, згадав, що все нове – це добре забуте старе, та вирішив відродити сталінську практику відправки дітей для роботи на заводах. В регіоні розробили так звану "програму сприяння зайнятості молоді" для спрощення працевлаштування неповнолітніх віком 14–18 років в першу чергу на оборонно-промислові підприємства.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант". Російське ЗМІ пише, що уряд Татарстану нібито стурбований тим, що татарстанська молодь замість того, щоб працювати задля слави диктатора Володимира Путіна за три копійки на заводах, віддає перевагу "навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти" – простіше кажучи, забагато навчаються та занадто розумні.

Тому нова "програма сприяння зайнятості" повинна, на думку татарстанського уряду, виправити цю ситуацію. Зокрема, вона "спрощує працевлаштування" підлітків віком від 14 до 18 років, а також дітей з "сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі" – цей термін уряд регіону не розшифрував.

Окремо зазначається, що програма спрямована на "сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві" та "на підприємствах оборонно-промислового комплексу". Тобто фактично замість навчання підлітків в регіоні хочуть змусити працювати на заводах та у сільському господарстві. За статистикою, у Татарстані зараз нараховується до 1 млн осіб у віці від 14 до 25 років.

Як повідомляв "Телеграф", те, що українські безпілотники змогли вдарити по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", говорить про те, що дистанція досяжності розширилася до 1200 км. Тепер у зоні можливої поразки знаходяться Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська, а також частини Кіровської та Оренбурзької областей.

Під час атаки на російські об’єкти в Єлабузі (Татарстан) 2 квітня нібито, окрім росіян, постраждали громадяни ще 9 країн. Йдеться про студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех", яких, ймовірно, під загрозою відрахування змушують збирати "шахеди".