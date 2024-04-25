"В России меняются правила игры": кто разрешил задержать зама Шойгу и что это значит для Украины

Политолог уверен, что без согласия Путина топ-чиновника не арестовали бы

Арест заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова говорит о том, что правила игры внутри страны-агрессора меняются. Все движется к тому, что репрессий будет становиться все больше.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" "Россия станет жить по-новому. ФСБ начала реальное контрнаступление" политолог Вадим Денисенко. Он также объяснил, какие последствия от ареста зама Шойгу могут быть для Украины.

По словам политолога, арест Иванова пока никак не отразился на главе Минобороны Сергее Шойгу. Более того, нет признаков того, что его хотят убрать с должности, скорее всего, он продолжит возглавлять Министерство обороны оккупантов.

"Ничего не говорит о том, что он уйдет в отставку. Разве что случится что-то невероятное", — отметил Денисенко.

Политолог также пояснил, что в увольнении Тимура Иванова нужно понимать несколько аспектов. Первый из них говорит о том, что замминистр до последнего времени был неприкосновенным, так как считался "одним из самых близких людей к Шойгу". Решение о его аресте не могли принять без согласования с президентом Владимиром Путиным.

"Кто принимал это решение, кто был инициатором этого решения, судя по всему, это Николай Патрушев, секретарь совбеза и неформальный куратор всех силовиков. В принципе, всю эту историю следует рассматривать с точки зрения, прежде всего, победы группы Патрушева и [Сергея] Чемезова во внутривидовой борьбе в РФ. Это супер-ястребы, которые в течение последних месяца-полтора победили в формировании внутрироссийской повестки. Они выступают за продолжение милитаризации, жесткой линии по отношению к Западу. Их ключевая история – это "Ялта-2". На внутреннем рынке для россиян они хотят построить некую систему неоандроповщины в современном виде", — сказал Вадим Денисенко.

Политолог также подчеркнул, что арест Тимура Иванова говорит о двух тенденциях, которые можно наблюдать в России. Первая свидетельствует о том, что договоренности между Путиным и российскими "элитами" обнулились. Сейчас им нужно выстраивать договоренности заново. А вторая указывает на то, что теперь любая коррупционная схема без участия ФСБ будет невозможна.

"Раньше ФСБ или силовики могли наблюдать за коррупционными схемами, но не всегда были частью, игравшей в эти игры. Сейчас, судя по всему, без ФСБ коррупционная схема будет просто невозможна. То есть, в таком случае ФСБ будет входить во все возможные проекты. И таким образом будет выстраиваться новая элита", — подчеркнул Вадим Денисенко.

По его словам, пока трудно предположить, как именно будет "раскручиваться маховик репрессий" в России. Власти могут пойти по пути бизнесмена Михаила Ходорковского и посадить одного человека, чтобы остальные сразу поняли новые правила игры. Или же могут посадить 20–30 человек, а остальных дожать.

Однако для Украины не так важен арест Тимура Иванова, как новая реальность в России.

"Для нас это глобально неважно. Для нас важно, что 100% правила игры внутри России меняются. И 100% они изменяются в направлении увеличения и усиления репрессивного аппарата", — резюмировал Вадим Денисенко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что за арестом Тимура Иванова может стоять ГУР Минобороны Украины. Источники в ведомстве рассказали подробности операции.