Кадыров впал в немилость? Скандал с чеченским генералом в Дагестане получил продолжение

Полиция завершила проверку по делу

Недавно в Дагестане за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержали руководителя ГУ МЧС России по Чечне Алихана Цакаева. Требование главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о "наказании причастных правоохранителей" к этой "провокации" было проигнорировано.

Ведь ГУ МВД по Северному Кавказу провело проверку по факту задержания Цакаева. Об этом сообщат РосСМИ "РИА Новости".

По данным следствия, без уточнения фамилии нарушителя обнаружено, что водитель ехал встречкой, на что отреагировал патруль. На требование прекратить противоправное поведение и показать документы нарушитель не реагировал. Он также попытался скрыться от полиции и ругался на правоохранителей матом.

Во время задержания нарушителя, он совершил нападение на полицейских, нанося несколько ударов. В МВД отметили, что проверка закончена, результаты отправят в следственную комиссию.

Напомним, Кадыров назвал инцидент с задержанием полицейскими в Дагестане Алихана Цакаева "позорной провокацией" и "спектаклем", призвав наказать "виновных" сотрудников полиции.

Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале заявил, что Цакаев, которого он назвал "дорогим братом", "не совершал грубого нарушения", и обратился к руководству Дагестана с призывом "принять соответствующие меры в отношении виновных". По его словам, будь Цакаев в генеральской форме, его вряд ли стали бы задерживать.

Однако правоохранители и руководство Дагестана проигнорировали эти заявления, проведя проверку и расследование относительно нарушения правил дорожного движения.

Ранее "Телеграф" писал, что в СМИ рассказали, чем болен Кадыров. Диагноз врачей "не оставляет надежды на его выздоровление".