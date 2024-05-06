Без "нереалистичных ожиданий": в Польше предположили, что Украина получит от июльского саммита НАТО

В Польше считают, что война закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят возможных достижений

В Польше надеются, что на новом июльском саммите НАТО союзники обозначат планы по укреплению безопасности Украины и ее интеграции в Альянс. Вместе с этим там отмечают, что "нет оснований создавать нереалистичные ожидания, которые не получится реализовать".

Такое мнение в интервью RMF24 высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, он надеется на то, что союзники обозначат практические шаги для укрепления безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина могла присоединиться к евроатлантическим институтам.

"Надеюсь, во время саммита НАТО в Вашингтоне мы подтвердим, что НАТО вернулся к истокам – то есть, сдерживанию агрессивной России… Оборонные бюджеты в Европе растут, и Польша, как вам известно, лидер в этом вопросе. Они (расходы на оборону – Ред.) должны расти, потому что Россия атаковала наших соседей и угрожает нам. Это не сработает. НАТО – самый мощный альянс в истории мира. Однажды он уже выиграл в противостоянии с Россией, и выиграет снова", – добавил он.

Сикорский также повторил свой тезис о том, что войну "можно закончить за 5 минут звонком Путина к Шойгу".

"Это агрессивная колониальная война. И она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят возможных достижений. Но пока агрессор не пришел к такому выводу", – отметил глава МИД Польши.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего Украине ждать от саммита в Вашингтоне.