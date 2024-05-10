"Разрушим капитализм"": в Берлине левые активисты штурмуют завод Tesla (фото, видео)

Митингующих пытаются остановить сотрудники полиции

Экоактивисты штурмуют завод Tesla под Берлином, против строительства которого выступали еще четыре года назад. Завод является единственным в Европе и митингующие протестуют из-за планов его расширения.

Информация об этом появилась сразу в нескольких аккаунтах в сети X (Twitter). Экоактивисты требуют прекратить производство "грязных машин". В сети сообщения с митинга распространяются под тегом StopTesla.

В то же время, немецкое издание Bild пишет, что это левые радикалы. В частности, у них замечено красное знамя и они скандируют: "Разрушим капитализм, создадим будущее!" Митингующих пытаются остановить сотрудники полиции, однако в сети распространяется информация о том, что активисты уже пробились на территорию завода. Сообщается, что в общей сложности их около 800 человек.

Сначала полиции удавалось контролировать ситуацию. Сначала стражи порядка остановили митинг буквально сразу после начала, однако активисты не стали прислушиваться к стражам порядка, прорвали линию заграждения и бросились к заводу.

Полиция начала применять против митингующих перцовые баллончики. Ситуация вышла из-под контроля.

Первые палаточные городки вокруг завода появились еще 4 марта текущего года. Митингующие призвали политиков Бранденбурга положить конец планам Илона Маска по увеличению площади завода недалеко от Берлина. Активисты заняли соседний лес, чтобы воспрепятствовать его вырубке.

Уже через два дня стало известно о поджоге электроопоры на территории завода. Из-за этого производство было приостановлено на неделю. Ответственность за поджог взяли на себя левые активисты.

В целом, электромобили все чаще становятся объектом нападений со стороны экологических активистов, в частности, из-за беспокойства, что их производство приводит к большим выбросам, чем производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а также из-за того, что производство и подзарядка аккумуляторов электромобилей является дополнительной нагрузкой на окружающую среду.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что группа активистов облила супом легендарную картину художника Леонардо да Винчи "Джоконда".