"Зруйнуємо капіталізм"": у Берліні ліві активісти штурмують завод Tesla (фото, відео)

Мітингувальників намагаються зупинити співробітники поліції

Екоактивісти штурмують завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестують через плани щодо його розширення.

Інформація про це з’явилася одразу у кількох акаунтах в мережі X (Twitter). Зазначається, що екоактивісти вимагають припинити виробництво "брудних машин". У мережі дописи з мітингу ширяться під тегом StopTesla.

Водночас, німецьке видання Bild пише, що це ліві радикали. Зокрема, у них помічено червоний прапор і вони скандують: "Зруйнуємо капіталізм, створимо майбутнє!" Мітингувальників намагаються зупинити співробітники поліції, однак в мережі шириться інформація про те, що активісти вже пробилися на територію заводу. Повідомляється, що загалом їх близько 800 людей.

Зазначається, що спершу поліції вдавалося контролювати ситуацію. Спершу правоохоронці зупинили мітинг буквально одразу після початку, однак активісти не стали дослуховуватися до стражів порядку, прорвали лінію загородження і кинулися до заводу.

Поліція почала застосовувати проти мітингувальників перцеві балончики. Ситуація вийшла з-під контролю.

Перші наметові містечка навколо заводу з'явилися ще 4 березня поточного року. Мітингувальники закликали політиків Бранденбурга покласти край планам Ілона Маска щодо збільшення площі заводу неподалік Берліна. Активісти зайняли сусідній ліс, щоб перешкодити його вирубці.

Вже за два дні стало відомо про підпал електроопори на території заводу. Через це виробництво було призупинено на тиждень. Відповідальність за підпал взяли на себе ліві активісти.

Загалом, електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів, зокрема, через занепокоєння, що їх виробництво призводить до більших викидів, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а також через те, що виробництво і підзарядка акумуляторів електромобілів є додатковим навантаженням на навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що група активістів облила супом легендарну картину художника Леонардо да Вінчі "Джоконда".