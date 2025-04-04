Как военному уволиться со службы по уходу за человеком с инвалидностью

Юристы объяснили, какие документы нужно собрать

Военнослужащие, которые являются опекунами лиц с инвалидностью 2 группы, могут уволиться со службы. Однако этот процесс требует соблюдения определенной процедуры и предоставления соответствующего пакета документов.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Вопросы увольнения с военной службы регулируют следующие нормативные акты:

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе",

Положение о прохождении военной службы гражданами Украины,

Семейный кодекс Украины и другие акты

Согласно этим документам, военнослужащий имеет право на увольнение, если он является единственным лицом, осуществляющим уход за близким родственником с 2 группой инвалидности.

Кто может инициировать увольнение

Процесс увольнения может инициировать:

сам военнослужащий , подав рапорт в командование,

, подав рапорт в командование, опекун или законный представитель лица с инвалидностью (если военнослужащий не может самостоятельно подать документы).

Какие документы необходимы для увольнения

Юристы объясняют, чтобы получить право на увольнение, нужно предоставить:

рапорт на увольнение;

документ об инвалидности (вывод МСЭК);

медицинскую справку о необходимости постоянного ухода;

документы о родственной связи (свидетельство о рождении, браке и т.п.);

справку соцслужб об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход (при необходимости).

"Рапорт подается непосредственно командиру воинской части, который рассматривает его и передает в соответствующие органы", — подчеркивают специалисты.

Руководство проверяет представленные документы на соответствие и достоверность. Если основания увольнения подтверждены, принимается соответствующее решение.

После этого на основе выводов командования издается приказ об увольнении, и военнослужащий получает необходимые документы для оформления ухода за лицом с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Армия+" можно подать рапорт на увольнение со службы. Кто из военных может воспользоваться новой функцией.