Как военному уволиться со службы по уходу за человеком с инвалидностью
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Юристы объяснили, какие документы нужно собрать
Военнослужащие, которые являются опекунами лиц с инвалидностью 2 группы, могут уволиться со службы. Однако этот процесс требует соблюдения определенной процедуры и предоставления соответствующего пакета документов.
Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Вопросы увольнения с военной службы регулируют следующие нормативные акты:
- Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе",
- Положение о прохождении военной службы гражданами Украины,
- Семейный кодекс Украины и другие акты
Согласно этим документам, военнослужащий имеет право на увольнение, если он является единственным лицом, осуществляющим уход за близким родственником с 2 группой инвалидности.
Кто может инициировать увольнение
Процесс увольнения может инициировать:
- сам военнослужащий, подав рапорт в командование,
- опекун или законный представитель лица с инвалидностью (если военнослужащий не может самостоятельно подать документы).
Какие документы необходимы для увольнения
Юристы объясняют, чтобы получить право на увольнение, нужно предоставить:
- рапорт на увольнение;
- документ об инвалидности (вывод МСЭК);
- медицинскую справку о необходимости постоянного ухода;
- документы о родственной связи (свидетельство о рождении, браке и т.п.);
- справку соцслужб об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход (при необходимости).
"Рапорт подается непосредственно командиру воинской части, который рассматривает его и передает в соответствующие органы", — подчеркивают специалисты.
Руководство проверяет представленные документы на соответствие и достоверность. Если основания увольнения подтверждены, принимается соответствующее решение.
После этого на основе выводов командования издается приказ об увольнении, и военнослужащий получает необходимые документы для оформления ухода за лицом с инвалидностью.
Ранее "Телеграф" писал, что в "Армия+" можно подать рапорт на увольнение со службы. Кто из военных может воспользоваться новой функцией.