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Как военному уволиться со службы по уходу за человеком с инвалидностью

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Военная служба и уход за родными
Военная служба и уход за родными. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы объяснили, какие документы нужно собрать

Военнослужащие, которые являются опекунами лиц с инвалидностью 2 группы, могут уволиться со службы. Однако этот процесс требует соблюдения определенной процедуры и предоставления соответствующего пакета документов.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Вопросы увольнения с военной службы регулируют следующие нормативные акты:

  • Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе",
  • Положение о прохождении военной службы гражданами Украины,
  • Семейный кодекс Украины и другие акты

Согласно этим документам, военнослужащий имеет право на увольнение, если он является единственным лицом, осуществляющим уход за близким родственником с 2 группой инвалидности.

Кто может инициировать увольнение

Процесс увольнения может инициировать:

  • сам военнослужащий, подав рапорт в командование,
  • опекун или законный представитель лица с инвалидностью (если военнослужащий не может самостоятельно подать документы).

Какие документы необходимы для увольнения

Юристы объясняют, чтобы получить право на увольнение, нужно предоставить:

  • рапорт на увольнение;
  • документ об инвалидности (вывод МСЭК);
  • медицинскую справку о необходимости постоянного ухода;
  • документы о родственной связи (свидетельство о рождении, браке и т.п.);
  • справку соцслужб об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход (при необходимости).

"Рапорт подается непосредственно командиру воинской части, который рассматривает его и передает в соответствующие органы", — подчеркивают специалисты.

Руководство проверяет представленные документы на соответствие и достоверность. Если основания увольнения подтверждены, принимается соответствующее решение.

После этого на основе выводов командования издается приказ об увольнении, и военнослужащий получает необходимые документы для оформления ухода за лицом с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Армия+" можно подать рапорт на увольнение со службы. Кто из военных может воспользоваться новой функцией.

Теги:
#Уход #Мобилизация #Лицо с инвалидностью #Отсрочка от мобилизации