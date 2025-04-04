Проезд в одной из областей подорожал из-за мобилизации

На некоторых марштрутах цена выросла от 10 до 12 грн.

Цены на проезд могли поднять перевозчики на Волыни по некоторым маршрутам. Причиной этого может быть повышение заработной платы работникам, чтобы иметь возможность забронировать их.

Кроме того, подорожала и стоимость страхования пассажиров. Об этом журналистам местного издания "Конкурент" рассказал глава Волынской ОГА Иван Рудницкий во время пресс-конференции в четверг, 3 апреля.

Какие цены сейчас

Журналисты отметили, если раньше из Копачевки в Луцк можно было доехать за 38-40 гривен. Сейчас приходится платить 50 гривен.

Почему подняли тариф

В материале издания говорится и то, что облгосадминистрация по закону не может влиять на формирование цены проездного билета.

"О поднятии стоимости проезда. Вы правильно подчеркнули, что орган государственной власти не является тем субъектом, который регламентирует поднимать перевозчикам цены или нет. Многие перевозчики объясняют, что цены на билеты выросли, потому что подняли заработные платы. На сегодня, чтобы получить критичность, на предприятии должен быть определенный уровень средней заработной платы. му подорожал билет, – ред.)", — сказал он.

По словам Рудницкого, вторая составляющая — страхование пассажиров, а оно выросло. Он добавил, что это основные причины повышения тарифов.

"Я благодарен многим перевозчикам, потому что они правильно реагируют и относятся к людям. Например, организуют и выполняют те маршруты, которые не являются такими прибыльными, как центральные или маршруты между ключевыми городами. Они берут на себя эту социальную нагрузку, чтобы обеспечить жителей области пассажирских соединений. других участков дорог, ведь это тоже одно из условий перевозок. Но здесь мы в полном диалоге, друг друга слышим и поддерживаем», – рассказал председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий.

Ранее "Телеграф" писал, что в одном из городов Украины вырастет стоимость проезда в трамваях.