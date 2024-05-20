Медики розповіли, у якому зараз стані поранений Фіцо

Прем'єр-міністр залишається під наглядом лікарів

За словами медиків, стан напередодні важкопораненого прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покращується. Життєво важливі показники повільно нормалізуються.

Про це пише видання Aktuality. У понеділок, 20 травня, лікарня Рузвельта у Банській Бистриці, де перебуває словацький прем’єр, зробила коротку заяву про його поточний стан.

"Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Клінічно його стан покращується, він спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем'єр-міністр залишається під нашим наглядом", – заявили лікарі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Фіцо перебуває в лікарні Рузвельта з 15 травня. Туди його доставили гелікоптером після того, як у нього декілька разів вистрілив 71-річний чоловік з Левіце. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Згодом стало відомо, що чоловік намагався вбити Фіцо з політичних міркувань.

Президент України Володимир Зеленський категорично засудив напад на очільника уряду Словаччини та зазначив, що це жахливо.

Раніше "Телеграф" писав, що президенту Словаччини Петеру Пеллегріні вдалося поговорити з Фіцо після операції.