Путин поручил создать в космосе ядерную энергетическую установку: что это и зачем России

Ядерную энергетическую установку используют для выработки электроэнергии в космосе

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Одной из тем обсуждения стало создание ядерной энергетической установки в космосе, которую Путин назвал приоритетной.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на выступление российского президента. Путин подчеркнул, что что это направление в первую очередь должно быть обеспечено финансированием.

"Создание ядерной энергетической установки в космосе — приоритетное направление. Оно должно быть обеспечено финансированием", — сказал он.

Путин поручил правительству уделить этой теме особое внимание, чтобы в будущем ядерную энергетическую установку в космосе можно было использовать "для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий". Также он поручил разобраться с сопутствующими вопросами, которые могут помешать созданию этой установки.

Ядерные энергетические установки — это устройства для получения тепловой, электрической или механической энергии в ходе ядерной реакции. Их используют в качестве источника электрической энергии космических аппаратов. Они бывают радиоизотопные термоэлектрические (РИТЭГ) и термоэмиссионные.

Первый тип наиболее распространенный вариант использования ядерной энергии в космосе. В отличие от ядерных реакторов, использующих управляемую цепную реакцию, РИТЭГ использует тепловую энергию естественного распада радиоактивных изотопов, и управлять этим процессом нельзя.

Это устройство состоит из двух основных компонентов: источника тепла, содержащего радиоактивный изотоп, и твердотельных термопар — спаянных вместе пластин из разных металлов, одна из которых в месте спая нагревается, чтобы из-за разницы температур возник электрический ток. Термопары превращают тепловую энергию в электрическую. Выходная мощность у них весьма невелика (до нескольких сотен ватт) при небольшом КПД. Термоэмиссионное преобразование по сравнению с термоэлектрическим позволяет увеличить КПД, повысить ресурс и улучшить массогабаритны характеристики энергоустановки и космического аппарата в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кремле рассказали, когда применят ядерное оружие. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что считает крайне опасной якобы "рутинизацию" темы ядерной войны на Западе.