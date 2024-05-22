А когда с Путиным так? Авторитетный израильский раввин объяснил, как Бог казнил Раиси

На него обрушилось сразу четыре способа казни

Президента Ирана, который погиб в авиакатастрофе, Ибрагима Раиси настигло древнее еврейское проклятье, которым так же грозили российскому диктатору Владимиру Путину. По словам одного из ведущих сефадский законоучителей раввин Бен-Циона Муцафи, Творец обрушил на Раиси все четыре способа казни.

Об этом пишет NEWSru. Отмечается, что такое наказание ждет тех, кто атакую Святую Землю.

"Следует восхвалить Творца за то, что обрушил на главаря врагов четыре способа смертной казни – побитие камнями, сожжение, казнь мечом и удушение. Все это произошло ровно через 30 дней после ночи, когда Иран направил сотни ракет на Святую Землю", — объяснил Муцафи.

Отметим также, "Телеграф" собрал сообщения о якобы смерти или болезни Путина, которые выходили после начала полномасштабного вторжения, и поговорил с социологом Игорем Эйдманом о том, чем такие слухи полезны российским властям. Читайте подробнее в материале "Путин умер"? Закончится ли война после смерти кремлевского диктатора".

Напомним, что вечером 13 апреля Иран осуществил атаку на Израиль. По израильским городам были выпущены сотни дронов и ракет, но по утверждениям местных властей удалось сбить 99% всех объектов. Отбивать атаку Израилю помогали военные из нескольких стран, а именно Британии, США, Иордании и Франции.