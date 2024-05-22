А коли з Путіним так? Авторитетний ізраїльський рабин пояснив, як Бог стратив Раїсі

На нього обрушилося відразу чотири способи страти

Президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув, покарав Бог. Причому зробив це, використовуючи чотири види страти.

Таку думку висловив один з провідних сефадських законовчитель рабина Бен-Ціон Муцафі.

"Слід вихваляти Творця за те, що обрушив на ватажка ворогів чотири способи смертної кари — побиття камінням, спалення, страта мечем і удушення. Все це сталося рівно через 30 днів після ночі, коли Іран направив сотні ракет на Святу Землю", — пояснив Муцафі.

Зауважимо, що в юдаїзмі дуже розвинене уявлення про те, що Бог може карати грішників. Існує навіть спеціальна процедура прокляття, звана пульса де нура. Нещодавно таким прокляттям за злочини в Україні пригрозили президенту РФ Володимиру Путіну.

Відзначимо також "Телеграф" зібрав повідомлення про нібито смерть чи хворобу Путіна, які виходили після початку повномасштабного вторгнення, і поговорив із соціологом Ігорем Ейдманом про те, чим такі чутки корисні російській владі. Читайте докладніше у матеріалі "Путін помер"? Чи закінчиться війна після смерті кремлівського диктатора".

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран здійснив атаку на Ізраїль. Ізраїльськими містами було випущено сотні дронів і ракет, але за твердженнями місцевої влади вдалося збити 99% всіх об’єктів. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали військові з кількох країн, а саме Британії, США, Йорданії та Франції.