Военный билет в смартфоне: как оформить его за несколько минут в "Дія"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сгенерировать документ нужно через портал, а не в приложении
Все военнообязанные украинцы обязаны иметь при себе военно-учетный документ (ВУД) во время военного положения. Им можно воспользоваться и в электронном формате.
"Телеграф" рассказывает, как сгенерировать электронный военный билет в "Дія". Он содержит всю актуальную информацию из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе и статус бронирования.
У документа есть уникальный QR-код, который позволяет быстро проверить его действительность. Юридически е-ВУД приравнивается к бумажной версии или цифровому документу в приложении "Резерв+".
Как получить военный билет через "Дія"
Процедура оформления занимает несколько минут:
- Авторизуйтесь именно на сайте "Дія" с помощью КЭП.
- Выберите услугу "Военно-учетный документ".
- Нажмите "Подать заявление", проверьте свои данные.
- Подпишите ее электронной подписью.
Напоминаем, как получить копию военно-учетного документа можно без посещения ТЦК. Для создания цифрового военного билета в "Резерв+" необходимо выполнить следующие шаги:
- Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.
- Авторизоваться через BankID.
- Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.
- Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).
Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".
Ранее "Телеграф" писал, могут ли вас оштрафовать за старый военный билет. Есть семь оснований для обновления документа.