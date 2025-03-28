Военный билет в смартфоне: как оформить его за несколько минут в "Дія"

Сгенерировать документ нужно через портал, а не в приложении

Все военнообязанные украинцы обязаны иметь при себе военно-учетный документ (ВУД) во время военного положения. Им можно воспользоваться и в электронном формате.

"Телеграф" рассказывает, как сгенерировать электронный военный билет в "Дія". Он содержит всю актуальную информацию из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе и статус бронирования.

У документа есть уникальный QR-код, который позволяет быстро проверить его действительность. Юридически е-ВУД приравнивается к бумажной версии или цифровому документу в приложении "Резерв+".

Как получить военный билет через "Дія"

Процедура оформления занимает несколько минут:

Авторизуйтесь именно на сайте "Дія" с помощью КЭП. Выберите услугу "Военно-учетный документ". Нажмите "Подать заявление", проверьте свои данные. Подпишите ее электронной подписью.

Напоминаем, как получить копию военно-учетного документа можно без посещения ТЦК. Для создания цифрового военного билета в "Резерв+" необходимо выполнить следующие шаги:

Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.

Авторизоваться через BankID.

Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.

Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).

Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вас оштрафовать за старый военный билет. Есть семь оснований для обновления документа.