Благотворительный фонд семьи Табаловых отчитался об итогах передачи РЭБ: подразделениям переданы 23 станции

Благотворительный фонд семьи Табаловых завершил передачу станций РЭБ по результатам благотворительной акции, в рамках которой были закуплены и переданы 23 станции радиоэлектронной борьбы. На эти нужды Фонд направил 2,3 млн грн.

Об этом рассказал генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" и президент фонда Андрей Табалов.

По его словам, закупленные станции РЭБ были переданы военнослужащим в/ч А-7340, 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта, спецподразделения КОРД, 4-го батальона "Сила Свободы" бригады наступления "Рубеж", воинам 123-й бригады и другим подразделениям.

"Средства РЭБ — один из самых востребованных запросов от наших бойцов на фронте. Они ежедневно спасают тысячи жизней от вражеских дронов, помогают эвакуировать раненых и безопаснее передвигаться по территориям, где продолжаются активные боевые действия. Я очень горжусь тем, что нам удалось передать для нужд фронта 23 станции, ведь это важная помощь нашим защитникам. Мы продолжим поддерживать военных и закрывать их самые насущные нужды", — отметил Андрей Табалов.

Он добавил, что Фонд продолжает придерживаться своего правила закупок, а потому станции РЭБ были закуплены у украинского производителя.

"Наши производители ОПК достигли очень высокого уровня технологий и качества за последние годы, поэтому мы закупаем именно продукцию РЭБ украинского производства. Она не только является конкурентной, но и лучше многих иностранных аналогов. А нам также важно поддержать отечественных производителей", — отметил президент Фонда.

Андрей Табалов также напомнил, что уже получал обратную связь от подразделений и недавно даже видео от подразделения, воинской части А-7340, которые показали, как РЭБ помог спасти жизнь их побратимам во время боевой задачи.

Одну из таких операций сами бойцы запечатлели на видео. Видео поделился Благотворительный фонд семьи Табаловых на своей странице в Facebook .

Напомним, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. На эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.

В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK .