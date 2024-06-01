"Мое сердце с народом Украины": загадочный артист в костюме Бэтмена устроил переполох на шоу талантов в Британии (видео)
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Договорить певцу так и не дали
Во время шоу "Британия имеет талант" в Лондоне один из полуфиналистов в костюме Бэтмена прервал прямой эфир, обратившись к Украине со словами поддержки. Такую самодеятельность не оценили, поэтому почти сразу камеру от участника перевели на ведущих, так и не дав ему высказаться до конца.
Отмечается, что полуфиналист скрывает свою личность, но такие отрытые заявления по поводу войны с Россией наталкивают журналистов на мысль о его украинском происхождении. Об этом пишет Еxpress.
"И еще одно, мое сердце в этот вечер с народом Украины", — сказал исполнитель, когда Ант и Дек (ведущие шоу — Ред.) перешли на другую часть сцены, аплодируя.
Их быстрое передвижение по сцене, заставившее оператора перевести камеру именно на них, благодарность и громкие аплодисменты не позволили участнику договорить до конца. Заметим, что, несмотря на одобрительные оценки судей, анонимный исполнитель в костюме Бэтмена так и не прошел в финал.
Однако после этого казуса на сцене в сети уже появились сообщения в поддержку и исполнителя, и Украины в целом. В частности:
- "Что плохого в том, чтобы поддерживать Украину? Не знаю, почему они так быстро это остановили", — пишут в сети Х.
- "Бэтмену удалось вставить неожиданный политический код в конце об Украине. Ант и Дек быстро двигаются влево, чтобы предотвратить дальнейшие заявления", — добавляет пользователь.
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