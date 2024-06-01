"Моє серце з народом України": загадковий артист у костюмі Бетмена влаштував переполох на шоу талантів у Британії (відео)

Договорити співаку так і не дали

Під час шоу "Британія має талант" у Лондоні один з півфіналістів у костюмі Бетмена перервав прямий етер, звернувшись до України зі словами підтримки. Таку самодіяльність не оцінили, тому майже одразу камеру від учасника відвернули на ведучих, так і не давши йому висловитись до кінця.

Зазначається, що півфіналіст приховує свою особистість, але такі відриті заяви щодо війни з Росією наштовхують журналістів на думку про його українське походження. Про це пише Еxpress.

"І ще одне, моє серце цього вечора з народом України ", — сказав виконавець, коли Ант і Дек (ведучі шоу — Ред.) перейшли в іншу частину сцени, аплодуючи.

Їх швидке пересування по сцені, яке змусило оператора перевести камеру саме на них, подяка та гучні оплески не дали змоги учаснику договорити до кінця. Зауважимо, що, попри схвальні оцінки суддів, анонімний виконавець у костюмі Бетмена так і не пройшов до фіналу.

Проте після цього казусу на сцені в мережі вже з'явились повідомлення на підтримку і виконавця, і України в цілому. Зокрема:

"Що поганого в тому, щоб підтримувати Україну? Не знаю, чому вони так швидко це зупинили", — пишуть у мережі Х.

"Бетмену вдалося вставити несподіваний політичний код в кінці про Україну. Ант і Дек швидко рухаються вліво, щоб запобігти подальшим заявам", — додає користувач.

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