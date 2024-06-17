Лава уничтожает целый город: в Исландии извергается очень активный вулкан Фаградальсфьятль (фото, видео)

Город превратился в призрак

Исландский городок Гриндивик уже несколько дней находится под угрозой уничтожения из-за потока лавы. Вулкан, расположенный неподалеку от населенного пункта, извергался уже несколько раз только за последние шесть месяцев, после 800 лет покоя.

После последнего извержения, лава почти дошла до городка и продолжает свое медленное движение. Видео и фотографии с места происшествия публикуют очевидцы и СМИ. Отмечается, что в настоящее время город полностью эвакуирован и превратился в призрак. На пути тонн адской лавы только пустые домики.

А так сейчас выглядит главная дорога, ведущая в город Гриндавик, после извержения вулкана. Тонны кое-где уже застывшей лавы покрыли сотни квадратных метров земли.

Вулкан Фаградальсфьятль просыпается уже в пятый раз с прошлого декабря. До этого он мирно спал в течение долгих 800 лет. Он образовался около 100 000 лет назад во время последнего ледникового периода.

Главная дорога в Гриндовик под скамейкой

Та же дорога через несколько дней после очередного извержения

Власти пытались остановить поток лавы, соорудив высокие земляные валы, однако поток лавы оказался слишком большим.

Сооружение защиты от скамьи

Согласно последней информации исландских СМИ, лава почти подобралась к первым домам городка. Так же, как это произошло и 14 января, текущего года. Тогда СМИ публиковали фотографии, на которых можно было увидеть, как дома людей стоят окруженные огнем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Антарктиде нашли вулкан, ежедневно выбрасывающий золото. Однако собрать его весьма проблематично.