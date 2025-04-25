Затяжная сильная магнитная буря отпустила Землю? Чего ожидать в конце недели

Ученые говорят, что в эти дни можно немножко отдохнуть

Долговременная "красная" магнитная буря наконец-то снижает свое влияние на Землю. Ученые прогнозируют, что сначала ее сила упадет до среднего шторма, а позже он закончится. Хотя в конце недели снова ожидается геомагнитное колебание в 4 балла.

Согласно обновленному графику колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 25 апреля, на Земле бушует средняя магнитная буря в 4 балла. Однако она продержится недолго, ведь уже в субботу, 26 апреля, солнечная активность будет низкой.

Хотя 27 апреля стоит ожидать возобновления 4-бального шторма.

Однако прогнозы, которые дают астросиноптики, не всегда оправдываются. Они объясняют, что данные поступают от активности светила, поэтому график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины не повезет с погодой в ближайшие дни. Синоптики предупреждают о ливнях с грозой и заморозках.