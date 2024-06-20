Вьетнам, официально проводящий нейтральную политику, воздержался от осуждения нападения РФ на Украину

Российский диктатор Владимир Путин после визита в Северную Корею прибыл во Вьетнам. Там диктатор планирует провести переговоры с лидерами страны – Вьетнам, подобно Китаю и КНДР, является коммунистическим государством.

Об этом пишет информационное агентство Reuters. Отмечается, что самолет диктатора приземлился в аэропорту города Ханой, Путина встречали на красной дорожке, словно легитимного лидера настоящей страны, вице-премьер-министр Вьетнама Тран Хон Ха и высокопоставленный партийный дипломат Ле Хоай Трунг.

Диктатор со своей стороны заявил, что благодарен Вьетнаму за поддержку российского террористического режима в его войне против Украины. При этом Вьетнам, официально проводящий нейтральную политику, воздержался от осуждения нападения РФ на Украину, что вызвало у цивилизованных стран подозрение в приверженности страны Кремлю.

"Визит президента путина в Северную Корею и Вьетнам призван продемонстрировать, что попытки Запада изолировать россию не работают и что у России есть партнеры в Азии", – сказал агентству Карл Тайер, эксперт по безопасности во Вьетнамской Академии сил обороны Австралии в Канберре. .

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине" (так в РФ называют войну против Украины).

В Украине, тем временем, отметили, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским. Это полностью обесценивает все запретительные международные инструменты и ООН как таковую.

Западные СМИ отмечают, что военное сотрудничество российского террористического режима с иранскими аятоллами, северокорейскими террористами и китайской диктатурой – это угроза, которая будет актуальна десятилетиями. Альянс России, Ирана, КНДР и Китая будет угрожать США и союзникам даже после войны в Украине.