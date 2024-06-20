Не размах КНДР, но очень похоже: как встречают Путина в коммунистическом Вьетнаме (видео)

Без "счастливой" толпы и оркестра не обошлось

Президент РФ Владимир Путин после визита в Северную Корею прибыл во Вьетнам. Это первый визит Путина во Вьетнам с 2017 года, потому и встреча диктатора будет проходить с "размахом"

В четверг состоится церемония встречи российского президента в президентском дворце в Ханое, а затем в этот день состоятся переговоры с Чонгом. Путин также встретится с премьер-министром страны Фам Минь Чинем.

Ожидается, что Путин также объявит о соглашениях в таких секторах как торговля, инвестиции, технологии и образование, сообщает агентство со ссылкой на двух чиновников, хотя это может быть изменено.

К встрече во Вьетнаме готовятся с раннего утра, для этого даже включили фонтаты. Размах празднований, конечно, до Северной Кореи не дотягивает, но без "счастливой" толпы и оркестра не обошлось.

Позже в сети показали церемонию официальной встречи Путина с президентом Вьетнама То Ламом. Кортеж диктатора насчитывал около шести машин. Дети в одинаковой форме и с флагами двух стран "радо" встретили президента РФ.

Глава Кремля вместе с президентом Вьетнама прошлись по красному тротуару в сопровождении оркестра.

Добавим, что Россия и Северная Корея фактически сформировали ядерный альянс, враждебный для НАТО, западных стран и цивилизованного мира в целом. Два террористических режима прекрасно сотрудничают вместе, что вызывает множество вопросов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине" (так в РФ называют войну против Украины).

В Украине тем временем отметили, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским. Это полностью обесценивает все запретительные международные инструменты и ООН как таковую.