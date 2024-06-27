Назвал своим именем: в РФ топ-чиновник оскорбил всю Госдуму, приспешники уже прыскают ядом (видео)

Назвал 450 депутатов дураками

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Госдуму РФ "Государственной дурой" (Госдура) во время обсуждения миграционной политики на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Инцидент произошел во время его прямой трансляции. Основной темой встречи была чрезмерная миграция иностранцев в Россию.

"Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура ", — заявил Бастрыкин на фоне дискуссии.

Отметим, что "Госдура" это известный в сети мэм, образовавшийся еще в 2013 году. Тогда Владимир Познер сказал: "Тот образ мышления, который продемонстрировала Госдура, извините Дума, — оговорился". Именно с тех пор это выражение стали использовать, однако чиновник такого ранга, как Бастрыкин, сделал это впервые.

При этом его слова прозвучали как не случайная оговорка. Поэтому уже есть недовольные политики РФ, реагирующие на ’’Госдуру’’.

В частности, председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что это выражение не допустимо и оскорбляет россиян.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он (Бастрыкин — Ред.) оскорбил народ", — сказал Володин.

В то же время, по словам Бастрыкина, слово "Госдура" он нашел в комментариях на сайте телеканала "Царьгород", где люди жаловались на проблему мигрантов.

Добавим, что на вышеуказанном форуме обсуждалась тема чрезмерной миграции в Россию, которая негативно вливает на все государство. К примеру, по словам Бастрыкина, преступления экстремистского характера выросли на 147%.

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