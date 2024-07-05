Прикрывались селфи: в Одессе задержали трех шпионок российских спецслужб (фото)

Одесситки с помощью селфи корректировали ракетные удары РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала еще одну действующую в Одессе российскую агентурную группу. Шпионками оказались три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавших в местном кафе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Подробная информация появилась в официальном Telegram.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра.

"Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения нужного объекта, агентки фотографировались на его фоне, в частности, делали селфи с привязкой к местности", — сказано в сообщении.

Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

Кроме того, шпионки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город с воздуха и морской акватории.

Собранную информацию агентки посылали своему куратору из ФСБ мессенджером. Для конспирации во время переписки они прятались за выдуманными никнеймами. Также девушки использовали анонимный чат.

За каждое выполненное задание россияне платили шпионкам денежное "вознаграждение".

Выяснилось, что агентки просили оккупантов о "своевременной эвакуации" и трудоустройстве в одну из российских спецслужб. Однако СБУ сорвала планы врага.

Шпионки был задержаны во время подготовки "отчета" вражескому куратору.

На основании полученных доказательств задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Днепре СБУ задержала группу молодых людей, которая была завербована российскими спецслужбами.