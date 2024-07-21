Стремительно распространяется, а лекарств нет: новый вирус заражает все больше людей, есть погибшие

Болеет даже дети

В Индии в штате Гуджарат зафиксирована вспышка малоизученного смертельного вируса Чандипура. От него уже умерли не менее 16 человек, выявлено более 50 случаев заражения.

Об этом сообщает индийский телеканал NDTV. Вирус передается через укусы комаров, клещей и москитов.

По словам министра здравоохранения Гуджарата Рушикеша Патель, в штате Гуджарат всего зарегистрировано около 50 случаев инфицирования вирусом Чандипура. В то же время уже умерли 16 человек, есть три случая фиксирования вируса и в других штатах.

"У Гуджарати симптомы вируса Чандипура были обнаружены у детей, что вызвало определенный страх", — рассказал министр.

Он подчеркнул, что вспышка, вероятно, может быть связана с последствиями энцефалита. Индийские чиновники уже начали противоэпидемиологическую кампанию — в районах вспышки распыляют порошок малатиона для предотвращения заболевания.

Однако из других районов штата Гуджарат продолжают поступать сообщения о возможных случаях инфицирования быстро распространяющегося вирусом.

Заметим, что в 1965 году впервые был обнаружен вирус Чандипура во время вспышки энцефалита в селе Чандипура. Ученые не нашли специфического лечения или вакцины от него.

Основными симптомами заражения вирусом являются отеки и диарея. Эти признаки совпадают с заболеванием вирусным энцефалитом, что осложняет борьбу с ним.

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