Усик вернется на ринг: названы соперник и дата чемпионского боя

Большой бой состоится в середине лета

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет свой следующий бой с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Недавно WBO обязала Усика сразиться с Джозефом Паркером.

Об этом сообщил журналист The Ring Майк Коппинджер, сообщает пресс-служба издания в Instagram. По его словам, следующим соперником Усика станет Дюбуа, а сам поединок пройдет в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".

"Александр Усик и Даниель Дюбуа находятся в процессе завершения сделки по проведению боя-реванша по версии журнала Ring и за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе, который состоится 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне", — сообщил Коппинджер.

Напомним, основным претендентом на бой с Усиком был чемпион IBF Дюбуа. Британец должен был защитить титул в поединке против Паркера, однако заболел, а чемпионский поединок был отменен. Александр ранее заявил, что хочет провести два боя перед завершением карьеры, один из которых с Даниелем.

Добавим, что Усик и Дюбуа уже выходили на ринг. Тогда титульный поединок завершился со скандалом.