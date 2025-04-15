"Всегда были первыми". В Украине появился 1-й корпус Нацгвардии "Азов" (видео)
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В него вошли 5 бригад
В Украине был создан 1-й корпус "Азова", объединивший пять бригад. Эти изменения произошли в рамках реформы управления Сил обороны.
Как отмечает пресс-служба "Азова", именно на основе 12-й бригады специального назначения было создано новое оперативно-тактическое соединение в составе Национальной Гвардии Украины.
""Азов" с самого своего начала был первым. В рамках МВД мы первыми в Украине начали внедрять стандарты НАТО в подготовке личного состава, организации штабов, планировании операции и управлении войсками в поле ведения боевых действий. Адаптировали их к реалиям современной войны. Первыми начали делать акцент на отработке тактической медицины Азов", — заявил полковник Денис "Редис".
В состав 1-го корпуса "Азов" вошли:
▪️1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревій";
▪️12-я бригада специального назначения "Азов";
▪️14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина";
▪️15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг";
▪️новообразованная 20-я бригада оперативного назначения "Любарт".
"Профессионализм "азовцев" известен далеко за пределами Украины. Даже глава России Владимир Путин в своих речах не раз выделял "Азов"", — подчеркнул "Редис".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич заявил, что его фамилия исчезла из указа президента о награждении орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.