"Всегда были первыми". В Украине появился 1-й корпус Нацгвардии "Азов" (видео)

В него вошли 5 бригад

В Украине был создан 1-й корпус "Азова", объединивший пять бригад. Эти изменения произошли в рамках реформы управления Сил обороны.

Как отмечает пресс-служба "Азова", именно на основе 12-й бригады специального назначения было создано новое оперативно-тактическое соединение в составе Национальной Гвардии Украины.

""Азов" с самого своего начала был первым. В рамках МВД мы первыми в Украине начали внедрять стандарты НАТО в подготовке личного состава, организации штабов, планировании операции и управлении войсками в поле ведения боевых действий. Адаптировали их к реалиям современной войны. Первыми начали делать акцент на отработке тактической медицины Азов", — заявил полковник Денис "Редис".

В состав 1-го корпуса "Азов" вошли:

▪️1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревій";

▪️12-я бригада специального назначения "Азов";

▪️14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина";

▪️15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг";

▪️новообразованная 20-я бригада оперативного назначения "Любарт".

"Профессионализм "азовцев" известен далеко за пределами Украины. Даже глава России Владимир Путин в своих речах не раз выделял "Азов"", — подчеркнул "Редис".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич заявил, что его фамилия исчезла из указа президента о награждении орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.